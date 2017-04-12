В Волынской области изъяли янтарь на миллион гривен

Сегодня, 12:31

Местный житель скупал драгоценный камень у нелегальных копателей

Янтарь изъяли спецслужбы. Фото: myuvelir.com.ua
Янтарь изъяли спецслужбы. Фото: myuvelir.com.ua

В Волынской области СБУ изъяла партию янтаря стоимостью миллион гривен. Как установлено, 80 кг солнечного камня местный житель купил у нелегальных копателей. Перекупщик планировал переправить янтарь контрабандой за границу и там его реализовать. Во время обысков в его доме правоохранители вместе с янтарем нашли и два станка для его обработки. Открыто уголовное производство.
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Источник:

"Сегодня"

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