В Волынской области изъяли янтарь на миллион гривен

В Волынской области СБУ изъяла партию янтаря стоимостью миллион гривен. Как установлено, 80 кг солнечного камня местный житель купил у нелегальных копателей. Перекупщик планировал переправить янтарь контрабандой за границу и там его реализовать. Во время обысков в его доме правоохранители вместе с янтарем нашли и два станка для его обработки. Открыто уголовное производство.