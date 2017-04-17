В Запорожье драка закончилась смертью мужчины

Сегодня, 14:00

Правоохранители задержали подозреваемых в преступлении

Драка закончилась гибелью одного из участников. Фото: rusvesna.su
Драка закончилась гибелью одного из участников. Фото: rusvesna.su

В кафе по улице Александра Говорухи (бывшая Совхозная) в Коммунарском районе Запорожья между пьяными посетителями началась драка, которая закончилась поножовщиной и смертью одного из участников драки. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции города, передает УНН.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 апреля. Полицейские прибыли на вызов в кафе, где произошла драка. Когда они приехали, медики "скорой" уже констатировали смерть пострадавшего. Тогда копы допросили работников и посетителей кафе. Опрошенные рассказали, что знают одного из вероятных нападающих. Патрульные отправились по месту его проживания. Дома полицейские задержали 29-летнего парня, среди вещей которого был нож, которым были нанесены удары в кафе.

Второго злоумышленника, который оказался тем, кто нанес смертельный удар ножом, задержал уже другой экипаж патрульных. Они прибыли по вызову на улицу Космическую, где на девушку напал злоумышленник, ударив ее кирпичом по голове. По словам потерпевшей, пьяный парень хвастался ей, что "подрезал" человека.
Патрульные задержали пьяного мужчину и доставили его в кафе, где случилась потасовка. Там его узнали. Злоумышленника доставили в Коммунарский райотдел Нацполиции.
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