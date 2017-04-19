В Запорожье мужчина украшает город скворечниками

Сегодня, 18:12

Это хобби появилось у мужчины еще десятки лет назад, однако заниматься им постоянно он начал только с выходом на пенсию


В Запорожье мужчина изготавливает скворечники и развешивает их по всему городу.

Уже создал около сотни подобных домиков для птиц. Кроме того, мастер украшает собственный двор деревянными инсталляциями.

"Я еще когда молодым был, сказал: когда пенсионером стану, я не буду сидеть в карты играть. Вот решил заняться этим делом", – рассказывает Борис Носов, мастер по изготовлению скворечников.

Напомним, в Черниговской области школьники создали карту Украины из пластиковых крышек. 
видео, Запорожье, хобби, мастер, птицы, мужчина, скворечник
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Мастерица из Одессы создает калейдоскопы с морями, змеями и камнями Сваровски

21 Января, 12:57

Спортивный тренер из Одессы создает и оформляет оптические игрушки родом из детства

Звезды

Раритетное видео: как выглядела Бейонсе в 10 лет

7 Декабря 2016, 06:40

Полное видео выступления певицы продается за баснословные 3,8 миллиона долларов  

Украина

Мастер по декору показывает свои работы. Фото: скриншот

Киевские мастера показали эксклюзивный декор для дома

15 Марта, 13:22

Декоративные предметы для дома делаются из легких, прочных и не дорогих материалов

Украина

Как создать свой бизнес. Фото: womensplay.net

Все больше украинцев начинают зарабатывать на своих увлечениях

15 Марта, 21:15

Как отмечается, если денег на свое дело нет, нужно искать инвестора, они есть даже на специальных сайтах в интернете

Наука и Технологии

Интересные факты: ткачи соревнуются за самку с помощью прыжков в высоту

7 Декабря 2016, 05:52

Для того чтобы произвести впечатление на своих избранниц, эти птицы выбрали весьма оригинальный способ состязания: они стараются подпрыгнуть в воздух как можно выше

Невероятное

Разъяренный кенгуру пытался разбить окна, чтобы ворваться в дом

19 Января, 05:09

Животное напугало хозяйку дома в Австралии  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования