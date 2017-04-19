В Запорожье мужчина украшает город скворечниками

Это хобби появилось у мужчины еще десятки лет назад, однако заниматься им постоянно он начал только с выходом на пенсию

В Запорожье мужчина изготавливает скворечники и развешивает их по всему городу.

Уже создал около сотни подобных домиков для птиц. Кроме того, мастер украшает собственный двор деревянными инсталляциями.

"Я еще когда молодым был, сказал: когда пенсионером стану, я не буду сидеть в карты играть. Вот решил заняться этим делом", – рассказывает Борис Носов, мастер по изготовлению скворечников.

Напомним, в Черниговской области школьники создали карту Украины из пластиковых крышек.