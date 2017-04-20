В Житомире 9-классник входил в банду дерзких грабителей

Сегодня, 14:36

Жертвой преступников становились случайные прохожие

Банду обезвредили. Фото: полиция
Банду обезвредили. Фото: полиция

В Житомире задержали четырех человек, занимающихся разбоями и грабежами. Об этом сообщает областная полиция.

По оперативной информации, всего в состав группы входило шесть человек.

"Практически во всех случаях нападавшие выбирали случайную жертву на улице, ориентируясь на приличную одежду и наличие дорогих гаджетов, украшений или барсеток/сумок", – пояснили в полиции.

Один из фигурантов – 30-летний мужчина – только в январе 2017 освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное убийство отца. Другой его сообщник – 18-летний парень, ранее судим за кражи и мошенничества. Среди задержанных также оказался ученик 9-го класса.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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