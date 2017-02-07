В Житомире работники ЖЭКа подрались с пенсионерами

Сегодня, 18:46

В результате разборок два человека оказались на больничной койке

В конфликте разбирается полиция. Фото: AFP
В конфликте разбирается полиция. Фото: AFP

В Житомире работники ЖЭКа подрались с пенсионером, в результате чего в больницу попали пожилой человек и один из коммунальщиков. Конфликт в одной из многоэтажек возник, когда ээлектрики пришли отключить свет за долги. 

Теперь 65-летний Сергей Иванович показывает, как закончилось его общение с работниками ЖЭКа. С сотрясением мозга и многочисленными ушибами пенсионер провел в больнице два дня.

"Под глазами я уже замазал. На спине такое же наделали", – жалуется мужчина.

По словам пострадавшего, его избили электрики из местного ЖЭКа. Сергей Иванович уверяет, что их было пятеро – пришли выключить свет из-за долга в полторы тысячи гривен. Пенсионер уверяет – за потребленную электроэнергию платит исправно. И когда визитеры взломали замок на шкафу счетчика – не выдержал.

На шум выбежали соседи. Остаться в стороне от конфликта им не удалось. В схватке пострадал и один из электриков, которому пенсионер ранил ухо и руку.

"Выскочил с комнаты с ножом и начал резать мне руку. После этого я инстинктивно его оттолкнул. После этого он подбежал ко мне и начал махать ножом", – рассказывает свою версию событий электрик Владислав Журавский.

Причины столкновения пояснили в ЖЭКе. Коммунальщики говорят, что электроэнергию жителям этого общежития считают по показателям счетчиков, установленных на этаже. А вот сами люди платят по показаниям приборов, установленных в квартирах. В итоге количество киловатт отличается. Поэтому и возникают долги.

"Здесь общее количество квартир по дому – 180. На отключении было 25 квартир. Общая сумма – 61 000", – говорит директор Житомирского жилищно-коммунального хозяйства №16 Максим Трухний.

В полиции открыли сразу два уголовных производства. Кого наказывать за схватку – решит суд.
свет, долги, пенсионер, директор, избили, работники, взломали, конфликт
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве поймали банду дерзких воров-иностранцев

Сегодня, 13:52

Группа квартирников, которую задержали вечером, отличается от своих "коллег" особой наглостью

Донбасс

Авдеевка приходит в себя. Фото: полиция

Авдеевка приходит в себя после обстрелов боевиков

Сегодня, 13:11

В городе удалось восстановить электроснабжение

Днепр

Фото: полиция

Скандал в Днепре: пьяный патрульный в ночном клубе угрожал оружием нацгвардейцам

Сегодня, 12:06

Действующий патрульный полицейский угрожал травматическим пистолетом, на который он не имел разрешения

Транспорт

Водители троллейбусов столичного депо объявили голодовку

Вчера, 22:36

Сотрудники протестуют против, по их мнению, незаконных увольнений коллег из-за якобы поддельных больничных

Происшествия

Дедушку спасли из пожара в квартире. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве из пожара спасли пенсионера без сознания

Вчера, 14:58

Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре  

Власть

Олеся Цибулько. Фото: Facebook

Блокада Донбасса заморозит конфликт на долгие годы – советник министра

4 Февраля, 20:12

Те, кто организовывают блокировку, отказываются от нашей территории, подчеркнула Цибулько

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования