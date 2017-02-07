В Житомире работники ЖЭКа подрались с пенсионерами

В результате разборок два человека оказались на больничной койке

В Житомире работники ЖЭКа подрались с пенсионером, в результате чего в больницу попали пожилой человек и один из коммунальщиков. Конфликт в одной из многоэтажек возник, когда ээлектрики пришли отключить свет за долги.

Теперь 65-летний Сергей Иванович показывает, как закончилось его общение с работниками ЖЭКа. С сотрясением мозга и многочисленными ушибами пенсионер провел в больнице два дня.

"Под глазами я уже замазал. На спине такое же наделали", – жалуется мужчина.

По словам пострадавшего, его избили электрики из местного ЖЭКа. Сергей Иванович уверяет, что их было пятеро – пришли выключить свет из-за долга в полторы тысячи гривен. Пенсионер уверяет – за потребленную электроэнергию платит исправно. И когда визитеры взломали замок на шкафу счетчика – не выдержал.

На шум выбежали соседи. Остаться в стороне от конфликта им не удалось. В схватке пострадал и один из электриков, которому пенсионер ранил ухо и руку.

"Выскочил с комнаты с ножом и начал резать мне руку. После этого я инстинктивно его оттолкнул. После этого он подбежал ко мне и начал махать ножом", – рассказывает свою версию событий электрик Владислав Журавский.

Причины столкновения пояснили в ЖЭКе. Коммунальщики говорят, что электроэнергию жителям этого общежития считают по показателям счетчиков, установленных на этаже. А вот сами люди платят по показаниям приборов, установленных в квартирах. В итоге количество киловатт отличается. Поэтому и возникают долги.

"Здесь общее количество квартир по дому – 180. На отключении было 25 квартир. Общая сумма – 61 000", – говорит директор Житомирского жилищно-коммунального хозяйства №16 Максим Трухний.

В полиции открыли сразу два уголовных производства. Кого наказывать за схватку – решит суд.