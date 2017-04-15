Пасха 2017: как отметить, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить

Миллионы христиан по всему миру 16 апреля отметят Пасху. В этом году в один день Воскресение Христа отпразднуют и православные, и католики. В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах пройдут праздничные службы. А в воскресенье священники осветят куличи и другие продукты в пасхальной корзине. Сайт "Сегодня" выяснил, как правильно отметить праздник и какие продукты не стоит брать с собой в церковь.

Что положить в корзину и в какую церковь пойти

Алкоголь, кроме красного вина. В пасхальной корзине не место алкогольным напитком, единственное исключение – вино (кагор), которое символизирует кровь Христову. Кровянку также с собой в церковь лучше не брать. Нельзя класть в корзину ритуальные предметы, карты и т.п. Что положить в корзину: соль, куличи, мясную продукцию, например, буженину, крашеные яйца.

В субботу, примерно в 23–23.30, Пасхальные службы начнутся во всех православных храмах, рассказывает протоирей Владимир Косточка. Главное в этот день – прийти на службу, а в какой именно храм – не так важно, уверен священник.

"Литургия, Евхаристия – одно для всех храмов. Это одно Тело и одна Кровь Господня. Очень важно, чтобы не было сомнения, канонический ли это храм. Главное прийти в канонический храм, чтобы это не было сектой. Если человек откроется душой, Господь даст радость и тому, что причащается в самом скромном храме, и тому, кто совершает таинство в кафедральном соборе", – поясняет протоиерей.

"Литургия, Евхаристия – одно для всех храмов. Это одно Тело и одна Кровь Господня. Очень важно, чтобы не было сомнения, канонический ли это храм. Главное прийти в канонический храм, чтобы это не было сектой. Если человек откроется душой, Господь даст радость и тому, что причащается в самом скромном храме, и тому, кто совершает таинство в кафедральном соборе", – поясняет протоиерей.

В субботу из Израиля делегация УПЦ привезет Благодатный огонь в Украину. Делегацию встретят представители православной церкви из разных регионов Украины, они доставят Благодатный огонь в храмы по всей стране. В 23.00, рассказывает викарий Киевской митрополии епископ Николай, предстоятель УПЦ Онуфрий раздаст огонь в столице.

После освящения продуктов в храмах (будет происходить во всех церкях с утра и до самого вечера), украинцы продолжат празднование за столом. Протоирей Владимир Косточка уверен: переедать и злоупотреблять алкоголем в этот день не стоит.

"Не запрещено выпивать в этот день, но лучше отложить. Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. Люди старались в это время не терять свет благодати, люди старались ежедневно быть на службе, независимо от того, что устали после Великого поста, ночной службы. Но люди не лишали себя Радости от Великого чуда. Человек объесться и оббиться всегда успеет. Это то, что от нас не уйдет. А что в душе? Радость нужно беречь, ее сейчас мало, а еды, несмотря ни на что, много. Поэтому эту Радость нужно беречь и приумножать. Наши Святые Отцы так говорили: пост телесный закончился, а пост духовный должен продолжаться", – рассказывает священник.

Какую погоду ждать на Пасху

В субботу, 15 апреля, дожди пройдут на всей территории страны, кроме юга. В Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях ожидается переменная облачность. Здесь столбик термометра будет колебаться в пределах 14-17 градусов выше нуля.

Прогноз на 16 апреля. Фото: Укргидрометцетр

Относительно холодная погода, согласно прогнозу синоптиков, в этот день будет на севере страны – здесь столбик термометра будет колебаться в пределах 9-11 градусов выше нуля. В то же время в центре, западе и на востоке воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. В Киеве 15 апреля пройдет небольшой дождь, а столбик термометра поднимется до отметки в 12 градусов тепла.

В воскресенье небольшой дождь пройдет по всей Украине. На западе температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов выше нуля. На севере – 11-13 градусов выше нуля. В восточных областях – 12-14 градусов. В южных областях Украины ожидается относительно теплая погода – днем столбик термометра поднимется до отметки в 14-16 градусов.