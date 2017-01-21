После Крещения: как святая Троица проявляется в жизниверующего

Однажды великий воин пришел к смиренному старцу с вопросом: "Докажи мне, смиренный старец, что существует Рай и ад, и как выбрать верную дорогу?" Старец сказал: "Зачем тебе, великому воину, который каждый день убивает людей, занимать мое время такими глупостями? Уйди!" Воин в ярости заносит меч над старцем, чтобы убить его. И вдруг слышит его тихий голос: "Это путь в ад". От неожиданности воин замирает и опускает меч. "А это путь в Рай, — с улыбкой говорит воину старец. — Каждый день ты выбираешь свой путь — в Рай или в ад. В этом и есть свобода выбора и воли, данная нам Господом".

СВОБОДА ВОЛИ. "Я хочу отметить, что только в Церкви существует настоящая свобода воли, — уверен наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. — Только здесь человек имеет право выбора, быть или не быть. Сам выбирает свой путь — или в Царствие Небесное, или в ад. В эти праздничные дни особо радостно говорить о Господе нашем Иисусе Христе, который явил собой пример пути в Царствие Небесное, а его проповеди могут стать для человека настоящим и самым верным путеводителем в течение всей нашей жизни. И вспоминать о Его святой жизни нужно каждый день.

ПУТЬ ХРИСТА ДЛЯ НАС. Господь устроил так, чтобы вся земная жизнь Христа на протяжении тридцати трех с половиной лет уместилась в человеческом уме и понимании. Каждый год мы в своих молитвах проживаем путь Христа. В божественной литургии мы словно снова становимся свидетелями Рождества Христова, вместе с пастырями овец входим в убогую пещерку Вифлеема, где Он родился, поем ангельские песнопения: "Слава в вышних Богу и на земле мир в человецех благоволение". После идем со святым семейством в Иерусалимский храм, где совершилось наречение имени. По закону Моисея, всякий младенец мужского пола на восьмой день должен быть посвящен Богу. Происходило это через обрезание крайней плоти и символизирует обрезание греховности телесной и прообраз будущего Крещения Христа, который, обливаясь кровью, являл пример жертвы Агнца Божьего за весь человеческий род.

Крещение Иисуса в реке Иордан происходит спустя 30 лет после его рождения. И символизирует выход Его на общественное служение. Иисус мог проповедовать и прежде, но весь его путь — пример послушания Отцу и намерение исполнить заповеди Его, данные еще через пророков в Ветхом Завете. "Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: "Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня... Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил". То же он повторил перед священниками, левитами и своими учениками. "На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. И проповедовал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его". Иоанн говорит, что Мессии надлежит расти, а ему, Иоанну, умаляться.

Крещение называют Богоявлением, потому как именно в тот день крещения Иисуса в Иордане Господь является в Троице: Отец небесный говорит гласом с неба: "Се есть сын мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение", Сын — Христос — крещается в воде, а Дух Святой сходит с небес в виде голубя. Важно понимать, что все, что мы видим в таинстве Крещения — есть жизнь наша. Пример того, как Троица святая участвует в нашей жизни и как мы находимся в Боге, спасаемся через жертву Иисуса Христа и идем по жизни, руководимые Духом Святым в молитве. Все таинства Церкви предназначены Богом для укрепления человека, участия в его жизни святой Троицы".

Крещение Господне открывает человеку путь в Царство Небесное. И открыть для себя этот путь можно не только в праздник Крещения, но и каждый день — когда раскроете сердце и душу свою, покаетесь перед Господом и будете учиться жить по его законам. В таинстве Крещения дается понимание, что случается с человеком крещеным — обновляется его Дух.

"СЫНЕ, ДАЙ МНЕ СЕРДЦЕ СВОЕ"

"Кто бы что ни говорил, Господь не навязывается нам законами, — напутствует владыка Павел. — Он не требует подписей или клятв. Он сказал: "Сыне, дай мне сердце свое". Почему сердце? Потому что из него исходят и добрые, и плохие мысли. Если человек отдает сердце Богу, там поселяется Господь, в Троице прославляемый. И из такого сердца уже не может исходить неправда, зависть, сребролюбие, которое еще называют служением мамоне или греху. Из сердца, отданного Богу, очищаемого ежедневно молитвой и покаянием, исходит действительно одна любовь. А без Христа и покаяния мы имеем сердце, искаженное грехом. В такое сердце удобно складывать и копить гнев, обиду, проклятия. Когда же несем покаяние в исповеди, Христос приходит и очищает его, нашими слезами утирает Своей благодатью наше сердце. "Только в Боге упокоится душа моя", — говорит 61-й псалом Давида. После покаяния Господь убеливает нашу жизнь. "Если покаетесь, убелю вас, будете паче снега, будете белее виссона". Знаете что такое виссон? Ткань, от белизны которой режет глаза! Все в жизни по промыслу Божьему, и все наставлено так, чтобы человек имел спасение, если не будет противиться. Если сменит гордыню смирением, принятием и благодарностью, а желание управлять жизнью заменит упованием на Господа".