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Православие день за днем: праздники и памятные даты января http://www.segodnya.ua/img/article/7844/84_main.1483034298.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/84_tn.1483034298.jpg Воскресная школа С какими мыслями нужно входить в новый год

Православие день за днем: праздники и памятные даты января

Вчера, 22:56

С какими мыслями нужно входить в новый год

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Календарь веры.

ВЛАДЫКА: "Какой настрой зададим себе, так и будем жить"

"Подводя итоги уходящего года, мы должны с новыми силами и чувствами подготовить себя к встрече Нового года, — говорит наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский владыка Павел. — Не надо говорить: "у меня сегодня нет настроения" или "у меня сегодня ничего не получится". Какой настрой мы зададим себе в начале года, так и будем жить, причем не только январь или последующий год, а и всю жизнь. Если мы бросаемся в уныние и отчаяние, то ничего доброго нас не будет ждать. Но самое главное — мы должны приготовить свое сердце для присутствия в нем Бога. Прошу вас, братья и сестры, чтобы вы поразмыслили о вере — смотрите на страдавшего и воскресшего Господа и уподобляйтесь Ему. Легкого пути у христианина нет, есть путь крестоношения. Простите всех, обидевших вас, примиритесь со своими врагами, помогите тем, кто нуждается в вашей помощи. Творите дела добра и милосердия, и тогда жизнь ваша будет легка, и благословение будет на вас".

По клику – большое изображение.
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Авторы:

Людмила Лысак, Александра Бычковская

Источник:

"Сегодня"

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