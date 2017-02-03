Уроки веры: почему важен февраль и как ощутить духовную весну

Февраль — время подготовки к великому и спасительному посту, который всякому человеку, желающему спасения, помогает очиститься, осмыслить свою жизнь и найти пути спасения своей души. Как привести в порядок мысли и душу в этот период, мы спросили у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

— Владыка, объясните, почему именно в это время начинается подготовка к Великому посту?

— В Евангелии мы читаем, что Христос после крещения в реке Иордан удалился в пустыню, где был, как известно, искушаем дьяволом. Но Церковью предусмотрен пост так, что немного смещается период пребывания Господа в пустыне и завершается радостным торжеством — Пасхой. Великую четыредесятницу спасительного поста святые отцы сравнивают с птицей с двумя крыльями — это пост и молитва, которые соединяются в человеке и дают ему возможность подняться на духовную высоту и смирить тело с его страстями. В преклонном возрасте особенно хорошо видно, как через непослушание Богу приходят проблемы в нашу жизнь. Не слышат родители друг друга — дети страдают, не слышат правители свой народ — распадаются страны, начинаются войны и гибнут люди. Враг рода человеческого всегда тут как тут со своим мешком злодеяний, изнуряющих человека. Но, следуя за евангельскими истинами, вслед за Иоанном Предтечей, который говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие", Святая Церковь установила покаяние — как единственное лекарство и путь к спасению души, как духовную весну для души и тела.

— Что такое покаяние? Сказать "прости, Господи" и поставить свечу?

— Покаяние — это переосмысление всей своей жизни. Это исповедание своих грехов перед священником Самому Господу Богу. Священнику не нужны ваши грехи, у него своих грехов хватает! Я всегда говорил и сегодня повторюсь, у меня самого достаточно своих грехов, которые исповедую перед своим духовником. Но я или другой представитель Святой Церкви станет свидетельствовать перед Богом о вашем покаянии. Поэтому исповедь происходит перед священником, которому нужно коротко перечислить грехи, в которых раскаиваемся — без деталей и подробностей.

— Просто перечислить по заповедям? Но ведь там не убий, не укради… Если такого не делаешь, то что, не в чем и каяться?

— Каяться всегда есть в чем. В гордыне, лени, злословии, гневе… Можно открыть перечень мытарств, в которых перечислены 20 главных грехов человека. Я всегда рекомендую перед исповедью сходить к нашим Ближним Пещерам и посмотреть картину у входа про 20 мытарств души после разлучения ее с телом. Это наилучший материал для вашего переосмысления жизни. Сейчас часто приходят люди с циничными мыслями, от которых нужно очищаться как можно скорее. Для этого я бы советовал перечитывать Нагорную проповедь Христа. Не поленитесь, найдите Канон покаянный Андрея Критского. Я вам прочту лишь небольшой отрывок: "Горе мне, моя несчастная душа, для чего уподобилась ты первосозданной Еве? Не с добром ты посмотрела и уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву и дерзостно вкусила бессмысленного плода. Вместо чувственной Евы восстала во мне Ева мысленная — плотский страстный помысел, обольщающий приятным, но при вкушении всегда напояющий горечью"… В этом каноне — боль, покаяние страждущей души, находящейся в темном человеческом теле. Душа вопиет к своему Отцу, милостивому Богу. Покаянный канон открывает глубину наших мерзостей, пакостей и в то же время, как духовный врач, прописывает курс лечения.

— И какой же курс лечения для души?

— Первое — нужно очистить себя от неверия, сомнения, пустословия, многословия, зависти, сребролюбия, уныния. Всего, что пагубно действует на человеческую душу. Далее мы должны переосмыслить, как воспитали своих детей, как относимся к родителям. Христос открывает по нашей просьбе и молитве нам мысли о совершенствовании себя. Сегодня мы говорили с прихожанами о страшном грехе аборта. Аборт — это заговор родителей, которые по взаимному согласию решают стать убийцами жизни, которую они зачали. За такой грех в прежние времена человек получал 15 лет отлучения от Церкви! Он/она имели право стоять в притворе храма, могли исповедоваться, но не могли причащаться, пока не пройдут епитимью — церковное наказание. Сегодня бытует мнение, что если день, два, неделю малыш в утробе мамы — это еще не срок, это еще не человек. Какое страшное заблуждение! Дорогие родители! Если в вашей утробе произошло зачатие — значит Господь определил этому младенцу душу, чья жизнь Им предусмотрена. Не есть ли это самый страшный грех перед Богом? Если жена делает аборт отдельно от мужа, не сообщив, что у нее ребенок в утробе — она сама несет наказание (отлучение от церкви, епитимью). Если же это совершается по согласию с мужем, то должны понести наказание вдвоем.

Не меньший грех — нынешние таблетки, которые принимают женщины, чтобы не забеременеть. Поэтому будьте внимательны, дорогие родители. Потому что, если вы и совершили такой грех, успейте вымолить и понести епитимью, очиститься, иначе его будут нести дети ваши, внуки до седьмого поколения, это сказано в Священном Писании. Не ждите, пока священник даст вам наказание, а проявите мудрость. Для начала — постарайтесь поститься в понедельник, в ангельский день. Если можно, раздать милостыню, не называя, за кого молиться — пускай молятся за вас, грешных и недостойных, убивших души тех, кому вы даже не успели дать имени.

Не надо искать храмы или священников, которые могут вам вымолить ваш грех и ваших нерожденных деток. Это заблуждение. Творите добрые дела для храма. Узнайте, может, что-то нужно — икону, облачение или еще что, предложите свою помощь по уборке. Чтобы, осознавая свое невежество, сделать благое деяние, за которое будет совершаться божественная евхаристия и молитва. Вы можете кормить нищих и делать дела милосердия в покаяние того греха, который когда-то совершили. Но главное — чтобы вы более этот грех не совершали. Иначе труды ваши и молитвы будут напрасны.