Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на взвешивании перед боем

Сегодня, 10:15

Оба боксера вписались в весовую категорию


В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой легенды бокса Флойда Мейвезера со звездой ММА Конором Макгрегором.

На взвешивании бойцы показали такой вес: Флойд Мейвезер – 67,8 кг, Конор Макгрегор – 69,4 кг.

Отметим, накануне Мейвезер выразил мнение, что Макгрегор может не вписаться в весовую категорию и будет оштрафован.

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Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры будут сражаться за дорогостоящий бриллиантовый пояс, который на днях представили в Лас-Вегасе.

Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.

Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор: когда бой, где смотреть, во сколько начало поединка
бокс, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

boxingnews.com.ua

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