Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на взвешивании перед боем

Оба боксера вписались в весовую категорию

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой легенды бокса Флойда Мейвезера со звездой ММА Конором Макгрегором.

На взвешивании бойцы показали такой вес: Флойд Мейвезер – 67,8 кг, Конор Макгрегор – 69,4 кг.

Отметим, накануне Мейвезер выразил мнение, что Макгрегор может не вписаться в весовую категорию и будет оштрафован.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры будут сражаться за дорогостоящий бриллиантовый пояс, который на днях представили в Лас-Вегасе.

Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.

Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор: когда бой, где смотреть, во сколько начало поединка