Мейвезер рассказал о еще одном штрафе, угрожающем Макгрегору

Сегодня, 14:35

Ирландскому бойцу ММА нужно согнать вес до предстоящего боя с американцем

Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, которому через несколько дней предстоит встретиться на ринге с чемпионом UFC Конором Макгрегором, полагает, что его противник испытывает проблемы со сгонкой веса и может не уложиться в рамки первого среднего веса.

"Сейчас Макгрегор, наверное, весит 164 фунта, то есть, ему предстоит согнать еще 10 фунтов, — говорит Мейвезер в видеоинтервью, опубликованном сайтом FightHype.com. – Если он сделает вес – прекрасно. Если не сделает, мы все равно будем драться, но ему придется заплатить серьезный штраф... Пусть готовит несколько миллионов сверху".

Напомним, ранее стало известно, что ирландец потеряет 90 процентов своего гонорара, если ударит американца ногой.

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Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры уже прибыли в Лас-Вегас, где их встречала толпа поклонников. Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.
бокс, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

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