Мейвезер заработает за бой на 70 миллионов больше, чем Макгрегор

Сегодня, 13:04

Эти суммы не включают в себя проценты с продажи прав на трансляцию, билетов и сувенирной продукции

Флойд Мейвезер заработает минимум 100 миллионов долларов. Фото AFP
Флойд Мейвезер заработает минимум 100 миллионов долларов. Фото AFP

Атлетическая комиссия штата Невада огласила суммы, которые получат за бой Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор.

Чемпион UFC заработает за встречу с американцем 30 миллионов долларов, Мейвезер получит 100 миллионов. Эти суммы не включают в себя проценты с продажи прав на трансляцию, билетов и сувенирной продукции.

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Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Онлайн на segodnya.ua. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры будут сражаться за дорогостоящий бриллиантовый пояс, который на днях представили в Лас-Вегасе. Накануне боя Макгрегор перевесил своего соперника, но все же вписался в лимиты весовой категории.

Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.

Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор: когда бой, где смотреть, во сколько начало поединка
бокс, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

Sportbox

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