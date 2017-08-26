Мейвезер заработает за бой на 70 миллионов больше, чем Макгрегор

Эти суммы не включают в себя проценты с продажи прав на трансляцию, билетов и сувенирной продукции

Атлетическая комиссия штата Невада огласила суммы, которые получат за бой Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор.

Чемпион UFC заработает за встречу с американцем 30 миллионов долларов, Мейвезер получит 100 миллионов. Эти суммы не включают в себя проценты с продажи прав на трансляцию, билетов и сувенирной продукции.

Бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) 26 августа в Лас-Вегасе. Онлайн на segodnya.ua. Боксеры будут использовать более жесткие перчатки, чем принято для этого веса.

Боксеры будут сражаться за дорогостоящий бриллиантовый пояс, который на днях представили в Лас-Вегасе. Накануне боя Макгрегор перевесил своего соперника, но все же вписался в лимиты весовой категории.

Интересно, что Владимир Кличко ранее заявил, что Макгрегор по стилю напоминает ему брата Виталия, а Леннокс Льюис и вовсе назвал этот бой фарсом.

Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор: когда бой, где смотреть, во сколько начало поединка