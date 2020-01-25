Не только "Мессия": 7 главных фильмов о пришествии пророков

Кадр из сериала "Мессия". Фото: imdb.com

Одним из самых интересных сериалов последних недель стал "Мессия" от вездесущих Netflix, в котором человек, похожий на Ису ибн Марьям аль-Масиха – исламского пророка, отождествляемого с Христом, спасает людей, насылая песчаную бурю на артиллерию ИГИЛ, а затем начинает проповедовать по всему миру. История о возможном втором пришествии настолько тесно переплелась с политическим и шпионским триллером, что "Мессия" держит зрителей в напряжении до самого финала первого сезона.

Для всех, кому понравился сериал, сайт "Сегодня" приготовил подборку лучших фильмов о пророках трех главных мировых религий.

"Последнее искушение Христа"

Проблемы веры и/или католической вины так или иначе проходят через лучшие работы верующего католика Мартина Скорсезе, начиная со "Злых улиц". Скорсезе много лет мечтал экранизировать альтернативную историю Христа авторства греческого писателя Никоса Казандзакиса, но смог себе позволить подобную постановку только во второй половине восьмидесятых.

Сценарий написал постоянный соавтор Скорсезе Пол Шредер, в позапрошлом году немало удививший всех фильмом "Первая реформатская церковь", в котором умирающий священник теряет и заново обретает веру. С детства имеющий непростые отношения с родителями, фанатичными кальвинистами, Шредер очень грамотно расставляет акценты, полируя до блеска находки автора романа. Например, Иисус зарабатывает на жизнь, сколачивая те самые кресты, а фанатичный Иуда показан еще большим ортодоксом христианства, чем его учитель.

Но книгу, как впоследствии и фильм, прокляли за еретическое допущение, что Иисус мог отказаться от своей миссии и прожить остаток жизнь обыкновенным обывателем (да еще и в браке с Марией, которая родила ему множество детей). Любопытно, что сегодня это "последнее искушение" – сцены земной жизни, которые Сатана показывает умирающему на кресте Иисусу, воспринимаются как торжество веры, преодолевшей сомнения. А удивительный кастинг фильма, включая "культовых" актеров, режиссеров и музыкантов наподобие Дэвида Боуи или Джона Лури, наводит на мысль, что для Скорсезе и Шредера это был не только очень личный проект, но еще и своего рода манифест.

Фильм также критиковали за участие Уиллема Дефо – экранный Иисус ранее исполнял роли преимущественно отрицательных персонажей ("Жить и умереть в Лос Анджелесе"), но согласитесь: такого "земного" лица не было ни у одного другого исполнителя роли Христа, которые все как один отличались подчеркнутым внешним благообразием.

"Иисус Христос суперзвезда"

Экранизация знаменитого мюзикла, который у нас принято именовать рок-оперой. К сожалению, постановщик Норман Джуисон, до того снимавший "умное" жанровое кино наподобие "Душной ночью в Каролине" и "Аферы Томаса Крауна", оказался, как пишут в таких случаях, заложником материала. После двухлетнего триумфа мюзикла на Бродвее и в Лондоне режиссеру нечего было добавить к прекрасной музыке и вокальным партиям героев, кроме красивого видеоряда. (Кстати говоря, в отличие от остальных фильмов нашей подборки, натурные съемки "Иисуса Христа суперзвезды" проходили на местах исторических событий.) Но рука мастера все-таки ощущается в таких оригинальных находках, как использование современных танков вместо фаланг римских легионеров и, конечно же, в образе Иуды, которого Джуисон сделал чернокожим.

"Страсти Христовы"

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Сейчас фильм "Страсти Христовы" считается современной классикой, а ведь еще совсем недавно он вызывал ожесточенные споры. С одной стороны, раньше большинство лент на библейские сюжеты отличались подчеркнутой иллюстративностью – например, Иисус рассказывал притчу об игольном ушке только после того, как зрителю показывали в кадре верблюда. Но с другой стороны, остается открытым вопрос: в своей третьей режиссерской работе Мэл Гибсон переступил ту черту, которая отделяет мистерию от гиньоля? Или все-таки нет?

Кроме того, эта история последних 12 часов жизни Христа, снятая католиком из самых добрых побуждений, причудливым образом переплелась с сенсационностью весьма дурного вкуса. В участников съемочной группы били молнии, исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел сам нес крест весом 70 килограммов, а роль Сатаны исполнила бывшая возлюбленная Моники Беллуччи Розалинда Челентано (сама Белуччи играла Марию Магдалину). И потом, нужно признать, что финальные сцены страстей Христовых в самом деле больше напоминают эксплуатационное кино, чем религиозное.

Между тем, фильм стал сенсацией и большим прокатным хитом. Но таким, пожалуй, и должно быть кино о Христе после Тарантино – с кровью и поп-культурными аллюзиями.

"Евангелие от Матфея"

Любопытно, что Мэл Гибсон снимал "Страсти Христовы" там же, где за сорок лет до этого Пьер-Паоло Пазолини снял свое "Евангелие от Матфея". В определенной степени, это фильмы-антиподы, поставленные полярными личностями и художниками. Если Мэл Гибсон – католик-традиционист, человек консервативных политических взглядов, то Пазолини был атеистом, хотя также вышел из глубоко верующей католической семьи, и коммунистом вдобавок. Но в первую очередь, поэтом – в частности, гордился тем, что именно профессия поэта, а не учителя или режиссера кино, была указана в соответствующей графе его паспорта.

Соответственно, Христос Пазолини, в первую очередь, – бунтарь марксистских взглядов на мироустройство, а уже во вторую очередь это историческая или мистическая фигура. Актер, играющий Христа, даже похож на Че Гевару внешне, а проповедует страстно, как на митинге. То же касается и стиля. Гибсону как режиссеру никогда не пришло бы в голову отойти от голливудских правил и норм, заложенных еще в традиции "пеплумов" пятидесятых. (Так называли исторические блокбастеры, в том числе и на библейские сюжеты.) В то время как "Евангелие от Матфея" снято в псевдо-документальной эстетике, с непрофессиональными актерами и просто типажами из народа, как это часто практиковал Пазолини. Временами кажется, что вы смотрите не художественный фильм, а документальный, фильм-репортаж.

"Послание"

Вы ошибаетесь, если думаете, что религиозные фильмы возможны только в западной культуре – на данный момент о пророке Мухаммаде снято два полнометражных фильма, один сериал и анимационный фильм производства студии Disney. Самый первый в этом ряду, фильм "Послание" 1976 года любопытно рифмуется с "Евангелием от Матфея" Пазолини: в трактовке авторов фильма (в арабском мире он известен под названием "Мухаммад – посланник бога"), пророк ислама также показан революционером, народным вождем, который сумел объединить бедных и угнетенных.

С благословения духовных лидеров ислама и на деньги правительств ряда арабских государств, режиссер Мустафа Аккад снял богато костюмированное историческое полотно с гигантской массовкой и европейскими звездами Иреной Папас и Энтони Куинном (которые впервые снялись вместе еще в классическом "Греке Зорбе"). Причем для арабского рынка в тех же декорациях снимались местные актеры, то есть в итоге получилось два фильма. Самого Муххамада, согласно исламской традиции, в кадре нет: в диалогах актеры обращаются напрямую к зрителю, что создает очень интересный эффект присутствия незримого героя.

По словам Аккада, он снимал историю зарождения ислама, в первую очередь, для западных зрителей, чтобы преодолеть разрыв между западным миром и миром ислама. Печальная ирония судьбы в том, что спустя почти тридцать лет после выхода фильма, в 2005 году, режиссер был убит бомбой смертника "Аль Каиды".

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"Жизнь Брайана по Монти Пайтон"

К сожалению, пару дней назад в возрасте 77 лет нас покинул Терри Джонс, бывший одной из движущих сил комик-труппы "Монти Пайтон" – сценарист, режиссер и непревзойденный исполнитель ролей британских старушек. После того, как шоу "Летающий цирк Монти Пайтон" выдержало пять сезонов на ВВС, члены труппы взялись покорять Голливуд. Сперва они пересняли для большого экрана свои лучшие скетчи из телешоу, а затем принялись за шутовскую ревизию истории, философии, религии.

Как истинным джентльменам, "Пайтонам" не пристало подшучивать над самим Иисусом. Поэтому главным героем фильма "Житие Брайана по Монти Пайтон" они сделали его соседа, недалекого обывателя Брайана Коэна, которого признают мессией в результате ошибки волхвов. Точно также случайно этот простофиля оказывается в эпицентре национально-освободительной борьбы с древнеримскими завоевателями, но даже на кресте не потеряет присутствия духа, спев знаменитую песенку "Всегда находи в жизни светлые стороны".

Конечно же, фильм запрещали в ряде стран – например, в родном для Терри Джонса Уэлльсе премьера состоялась только в 2009 году, но в результате "Жизнь Брайана" оказала огромное влияние на современную культуру.

Отметим, что сегодня, на фоне того, что позволяют себе те же "Шарли Эбдо", юмор "Монти Пайтон" не только по-дендистски изысканен. Что, конечно же, требует от зрителя помимо адекватной настройки чувства смешного еще и равной образованности – например, режиссер фильма Терри Джонс получил степень по истории в Оксфорде, так что все исторические нюансы в "Житие Брайана" очень точные. Юмор "Монти Пайтон" еще и поразительно добрый, человеколюбивый, а для сатиры это большая редкость.

"Маленький Будда"

Самый спорный фильм в нашем обзоре, однако без него картина была бы неполной: "Маленький Будда" – не только самый знаменитый байопик основателя одной из мировых религий, но по сути, единственный. Продолжая шутку, можно сказать, что лучший фильм о Будде и буддизме – фильм, которого нет, он еще не снят, а значит, совершенен. Ну что поделать, будем довольствоваться тем, что есть.

К моменту создания "Маленького Будды" Бернардо Бертолуччи уже снял все свои лучшие фильмы – за исключением ностальгических "Мечтателей", которые стали итоговой лентой режиссера, фильмом-прощанием. Но вдали от родной Италии он обрел второе дыхание как автор сентиментальных мелодрам, фантастически красивых с визуальной точки зрения. Гибельная для европейца Африка в романе Пола Боулза "Под покровом небес" превращается у Бертолуччи в сказку из "Тысячи и одной ночи", но самый красивый фильм он снял в Бутане. История Гаутамы Буддыв исполнении юного Киану Ривза (трилогия "Джон Уик") настолько красочна и экзотична, что больше похожа на образовательную программу канала National Geographic, чем на художественный фильм.

Между тем, именно эта визуальная красота и сказочный нарратив, как в детских фильмах Александра Роу либо мюзиклах Боба Маршалла (обратите внимание, что американская линия фильма с поиском мальчика-реинкарнации Будды совершенно условная), и принесли фильму массу поклонников, которые открыли для себя мудрость буддизма. Неисповедимы пути, как говорится.

Напомним, что самым кассовым фильмом прошлого 2019 года стал "Джокер".

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