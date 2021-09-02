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"АЛЛО Гроші 2.0": лояльность на максималках

Актуально
2 сентября, 10:20
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Маркетплейс и мультиканальный ритейлер АЛЛО анонсирует запуск обновленной программы лояльности

Спойлер: с текущего момента "АЛЛО Грошима" можно оплачивать до 100% стоимости товара. Но и это далеко не все.

Что нового:

  • 1% от каждой покупки – базовый и очень приятный кешбэк: при покупке любого товара в магазине АЛЛО, на платформе allo.ua или в приложении 1% автоматически начисляется на счет "АЛЛО Гроші".
  • 1 монета "АЛЛО Грошей" приравнивается к 1 гривне.
  • 50 грн "АЛЛО Грошима" – за регистрацию.
  • 200 грн "АЛЛО Грошима" – именинникам.
  • 20 грн "АЛЛО Грошима" – за видеообзор или анпакинг. За текстовый отзыв – 11 грн.
  • Суперкешбэк – повышенный кешбэк на некоторые категории товаров. Бывает космическим, появляется спонтанно, исчезает быстро. Чтобы его поймать, лучше подписываться на рассылки и следить за новостями АЛЛО на телеграм-канале и в социальных сетях.

"На данный момент программу лояльности, которую мы создали в АЛЛО, можно считать лучшей на рынке. По сути, их даже две: вдобавок к нашей собственной "АЛЛО Гроші", с действительно крутым кешбэком, дополнительно мы используем коалиционную программу лояльности. Таким образом, наши клиенты получают двойную выгоду от каждой покупки", – говорит маркетинг-директор АЛЛО Артур Матковский.

Подробнее о программе лояльности "АЛЛО Гроші 2.0" читайте на сайте allo.ua в разделе https://allo.ua/ru/loyalty-program/ и бегите тестировать ее на себе.

Справка. АЛЛО – это крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха – от косметики и инструментов до одежды и мебели, маркетплейс национального масштаба с доставкой заказов на почту, домой и в магазины в 140 городах Украины.

аllo.ua – тицяй що хочеш!

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