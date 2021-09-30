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Директор по работе с персоналом "ТЕДИС Украина" отмечена в рейтинге лучших HRD

Актуально
30 сентября, 17:43
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Ирина Ивасюк входит в список лучших директоров по персоналу украинских компаний второй год подряд

29 сентября в Киеве прошла церемония награждения победителей рейтинга лучших директоров по персоналу (HRD) украинских компаний, организованного журналом "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Как сообщает пресс-служба "ТЕДИС Украина" на официальном сайте компании, директор департамента по работе с персоналом Ирина Ивасюк вошла в список 30 лучших HRD страны, получив награду от экспертного жюри и редколлегии издания.

"Такое профессиональное признание – это заслуга всей нашей команды "ТЕДИС Украина", которая вдохновляет, всегда стремится к совершенствованию, ставит амбициозные цели и уверенно достигает их. Хочу сказать своим коллегам самые теплые слова благодарности за такое профессиональное отношение к делу", – отметила Ирина Ивасюк.

При определении финалистов рейтинга организаторы учитывали такие критерии как авторитет управленца в профессиональном и экспертном сообществе, влияние на формирование корпоративной культуры, организация значимых проектов по рекрутингу, удержанию и мотивации персонала, реализация инновационных HR-проектов и др.

Напомним, что год назад Ирина Ивасюк также была отмечена наградой в рейтинге HRD "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

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