"Фармак" строит в Киеве инновационный центр мирового уровня

Сегодня в структуру каждой фармацевтический компании с мировым именем обязательно входят инновационные исследовательские центры, оснащенные самым современным оборудованием и открытые для талантливых ученых. Именно такие научно-исследовательские комплексы, где проводятся разработки и испытания новых лекарств, позволяют компаниям-лидерам быстро реагировать на запросы времени и развиваться.

Лидер фармацевтического рынка Украины – "Фармак" – начал реализовывать масштабный проект по расширению мощностей и возможностей своего R&D комплекса (от англ. Research and Development – "исследования и разработки"). "Фармак" уже более 20 лет ведет разработки лекарственных препаратов и субстанций, вкладывая в развитие не менее 90% прибыли. За последние 10 лет только в научные исследования было инвестировано 100 миллионов долларов.

Новый центр обойдется "Фармак" более чем в 30 миллионов евро. Его открытие запланировано на 2023 год.

Для чего нужен новый комплекс

По словам исполнительного директора компании Владимира Костюка, решение о строительстве было принято еще несколько лет назад. Компания постоянно расширяет географию присутствия, портфель лекарственных препаратов, и ресурсов существующего R&D уже попросту не хватает.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. На сегодняшний день продукция компании представлена более чем в 30 странах, включая ЕС, Центральную и Южную Америку, СНГ, Ближний Восток и Азию.

В новом центре будут сосредоточены аналитические лаборатории с сотней жидкостных и газовых хроматографов и рядом ультрасовременных приборов, предназначенных для разработки и тестирования лекарственных средств. А также технологическая лаборатория со сложным оборудованием, где проводятся разработки готовых лекарственных препаратов с различными способами их доставки в организм человека и внедрением протоколов персонализированной медицины XXI века.

В комплексе будут автоматизированы все процессы, начиная от получения сырья, материалов, стандартных образцов АФИ (активных фармацевтических ингредиентов) и примесей и заканчивая сбором и хранением результатов аналитического контроля на всех этапах фармацевтической разработки.

В новом R&D центре планируется продолжить работу в трех основных направлениях. Разработка готовых лекарственных форм, создание собственных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). А также инновационное направление, в котором "Фармак" работает с 2015 года, – биотехнологические АФИ. Все процессы будут максимально оцифрованы.

Новые возможности для молодых ученых

На базе нового комплекса будет оборудована специальная локация, где талантливые молодые специалисты – не сотрудники компании – смогут заниматься научной деятельностью и создавать прототипы лекарств. Аналоги таких заведений распространены за границей, и "Фармак" хочет внедрить подобный опыт в Украине.

Также новый центр планируется сделать доступным для всех, кому интересно современное производство лекарств. По плану, в здании будет центральный прозрачный коридор, из которого можно будет наблюдать за лабораторными исследованиями вживую. Так что посетители смогут стать на шаг ближе к миру разработок, пусть даже и в роли наблюдателей. Новый комплекс "Фармака" может стать фармацевтическим центром, который покорит не только рынки Украины, но и всего мира. Хотя, судя по росту экспорта компании, она уже близка к этой цели.

Сегодня в продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Производственные мощности, исследовательская база и лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют требованиям европейских стандартов GMP.

"Фармак" входит в ТОП-25 самых инновационных компаний Украины. Он признан крупнейшим налогоплательщиком среди отечественных фармпроизводителей и лучшим работодателем.

Дизайн комплекса разработан Makhno Studio.