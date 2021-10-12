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"Фармак" усиливает производственные мощности

Актуально
12 октября, 09:00
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На новом участке предусмотрено производство препаратов, которые используются в лечении простудных, грибковых и сердечно-сосудистых заболеваний

В этом месяце "Фармак", лидер фармацевтического рынка Украины*, открыл обновленный участок третьего цеха, установив самую длинную линию упаковки лекарственных средств и дополнительное производственное оборудование от лучших мировых поставщиков. Инвестиции в проект составили 7,8 млн долларов.

Таким образом, компания планирует нарастить производственные мощности, ведь только за прошлый год предприятие увеличило показатели экспорта на 40%, а в этом году открыло два международных офиса в ОАЭ и Вьетнаме.

На новом участке предусмотрено производство назальных и горловых спреев, капель, растворов для внутреннего и наружного применения, которые используются в лечении простудных, грибковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

Длина новой производственной линии составляет 30 метров. Такие размеры обусловлены ее многофункциональностью, которая необходима для обработки многочисленных вариантов первичной и вторичной упаковок продукции. Кроме того, на новом участке установили значительно большие по литражу реакторы европейского производства, в которых происходит процесс приготовления растворов лекарственных средств.

Суммарное количество единиц препаратов, которые будут выпускаться на новом производстве, составляет 21 млн флаконов в год. Если раньше на участке производили 3 вида продукции, то сейчас эта цифра выросла до 23 лекарственных средств. Дополнительно на производственной площадке установили машину мойки для проведения автоматизированной очистки тары и инвентаря, а также изоляторную систему для работы с высокоактивными действующими веществами.

"Наша миссия – создание качественных и эффективных лекарств. Поэтому "Фармак" постоянно инвестирует в передовое оборудование, наращивание промышленных мощностей и цифровые решения. Сегодня наше производство соответствует украинским и европейским стандартам надлежащей производственной практики GMP. При проектировании мы также учитывали строгие американские требования FDA, ведь в будущем планируем пройти эту инспекцию также", – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак".

Сейчас в компании 6 производственных цехов на киевском предприятии и завод по производству активных действующих ингредиентов в г. Шостке.

*По объемам продажи лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research

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