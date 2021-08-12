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"Фармак" в рейтинге успешных брендов Украины

Актуально
12 августа, 19:03
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Руководители крупнейших креативных агентств и эксперты определяли лидеров рейтинга в четыре этапа

Экспертное издание "Фокус" определило топ-50 успешных украинских брендов, имеющих стабильную репутацию и высокий показатель доверия клиентов. В числе лучших лидер фармацевтического рынка Украины* – компания "Фармак".

В рейтинг вошли как бренды-компании, так и бренды-товары из разных сегментов: ритейл, фармацевтика, пищевая промышленность, телеком, строительство и другие.

Руководители крупнейших креативных агентств и эксперты издания определяли лидеров рейтинга в четыре этапа. Сначала создали лонг-лист из 100 самых известных брендов, имеющих высокий показатель узнаваемости. Далее оценивали деятельность и репутацию компаний. После чего в работу включалась фокус-группа, которая по 10-балльной шкале измеряла уровень доверия к брендам. И уже на конечном этапе проводили проверку финансовых показателей компаний.

Компания "Фармак", которая представлена в рейтинге, известна не только в Украине, но и далеко за ее пределами: экспортирует лекарственные средства в страны ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии. В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%, и сегодня продукция компания представлена более чем в 30 странах мира.

Продуктовый портфель "Фармак" насчитывает около 200 брендов лекарственных средств, которые изготавливаются на высокотехнологичном предприятии в соответствии с жесткими европейскими требованиями надлежащей производственной практики – GMP.

"Хорошая репутация, как и сильный бренд, – это не цель, а скорее результат деятельности нашей компании. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества продукции и гордимся тем, что получаем признание потребителей", – отметил исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

*По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research.

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