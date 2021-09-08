Helsi.me и Киевстар объединили усилия в борьбе с коронавирусом

Медицинская информационная система и телеком-оператор продолжат информировать население возможности вакцинации против COVID-19

/ Фото: freepik.com

Helsi.me, крупнейшая медицинская информационная система и крупнейший телеком-оператор Украины "Киевстар" объединили усилия для борьбы с коронавирусом и продолжат информировать население о важности профилактики распространения заболевания.

В течение июня-августа 2021 года почти 6,5 миллиона абонентов "Киевстар" в 9 городах Украины были проинформированы с помощью SMS-уведомлений о возможности вакцинации против COVID-19. Кроме того, все абоненты "Киевстар" получили возможность пользоваться мобильным приложением Helsi и веб-сайтом медицинского сервиса Helsi.me без оплаты мобильного дата-трафика. Так, мобильное приложение Helsi уже загрузили почти 1,2 миллиона пользователей, а с помощью веб-сайта Helsi.me ежемесячно на прием к врачам записываются более 600 тысяч пациентов. Напомним, что благодаря информационной системе Helsi.me пользователи могут записываться на прием в свыше 1300 государственных и частных клиник, регистрироваться на вакцинацию в центрах массовой вакцинации, поликлиниках и 263 пунктах в разных городах страны, сохранять свои медицинские данные, в том числе про вакцинацию.

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"Мы рады, что у Helsi.me появился такой важный стратегический партнер, который разделяет наши цели и ценности, - комментирует Евгений Донец, СЕО медицинской информационной системы Helsi.me. – Большая информационная кампания о важности прививок от COVID-19 – это только начало. У нас много планов, которыми будут довольны пользователи Helsi.me и абоненты "Киевстар". В частности, мы активно работаем над возможностью онлайн-консультаций. Это очень полезная и удобная функция, ведь благодаря ей качественные медицинские услуги становятся более доступными".

"Мобильная связь дает новые возможности для информирования населения о профилактике заболеваний. Так, в течение лета с помощью инструментов Big Data мы делали таргетированные SMS-рассылки в городах, где проводилась плановая вакцинация против Covid-19. В SMS мы указываем ссылку на мобильное приложение и страницу записи на вакцинацию, где можно выбрать город, дату и удобное время для получения прививки. Кампания по вакцинации продолжается, и мы планируем продолжать информировать наших абонентов о возможности онлайн-записи в любой удобный для них пункт, где можно сделать прививку", – комментирует Денис Мельников, начальник департамента мультимедиа и ОТТ услуг "Киевстар".

"Как пользователь этого сервиса, я рада возможности объединить наши знания и усилия для дальнейшего развития и масштабирования цифровых сервисов в области здравоохранения", – дополняет Татьяна Лукинюк, директор по развитию бизнеса на массовом рынке "Киевстар".

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Напомним, что в июне 2021 года "Киевстар" и компания "Хелси ЮА" подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать инновационные направления в сфере цифровых медицинских услуг, а также информировать население о возможности записи в пункты вакцинации против COVID-19 в различных городах Украины. Кроме того, компания поддержала создание временного центра вакцинации на территории ВДНГ в Киеве во время проведения Atlas Weekend, где за 7 дней фестиваля прививку получили почти две тысячи людей.

Мобильное приложение Helsi доступно для загрузок на Play Market https://bit.ly/3fNe5gW и App Store https://apple.co/2JgAcjU.