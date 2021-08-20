Как найти работу за границей и не потерять собственные деньги

Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина рассказала, что важно знать украинским соискателям, чтобы найти работу за рубежом и позаботиться о безопасности своего трудоустройства

Летне-осенний сезон трудоустройства украинцев за границу сопровождается благоприятными изменениями в мире. Страны постепенно открывают свои границы. В то же время обороты набирает и массовая вакцинация. Все это обусловило рост спроса на кадры из-за рубежа, что подтверждается и данными сервиса OLX Работа: за последние 2 летних месяца количество вакансий для работников из Украины на популярные позиции выросло на 12% по сравнению с апрелем-маем.

Для поощрения кадров европейские предприниматели создают конкурентные условия – уменьшают административные барьеры и повышают заработные платы для работников. Так, Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству отмечает, что в 2021 году зарплаты для соискателей-иностранцев во всех странах Европы заметно возрастают. Например, среди предложений работы в Германии фиксируется заметный рост средней зарплаты на 200 евро: 2 700 евро в этом году против 2 500 евро в 2020 году.

Кстати, среди тех, кто хочет или уже работает за пределами Украины, достойная оплата труда – один из основных факторов, который и привлекает внимание к работе за границей. 59% респондентов важным в трудовой миграции считают именно больший доход. По результатам опроса OLX Работа, 63% украинцев, которые ищут работу, планируют работать за границей или рассматривают такой вариант. Среди ТОП-запросов украинцев с апреля по июль: поиск работы в Польше – 28.5 тыс. раз, Германии – 24 тыс. и Чехии – более 10 тыс. Кроме того, среди соискателей наблюдается тенденция поиска работы у реальных и надежных работодателей, чтобы не наткнуться на мошенников, которые оживляются, реагируя на всплески активности рынка.

Что же важно знать украинским кандидатам, чтобы найти работу за рубежом и позаботиться о безопасности трудоустройства?

1. Используйте надежные платформы по поиску вакансий за границей

Там можно вести всю начальную коммуникацию с работодателем или его представителем. Если вас направляют в сторонние мессенджеры, не соглашайтесь. Общение в официальном чате на платформе защитит вас, а платформа ограничит действия недобросовестного пользователя в случае мошенничества. Также на проверенных сервисах вам приходят окна-предупреждения с советами и последующими действиями. Например, вам напомнят, что не стоит разглашать свои персональные данные.

2. Любая предоплата от соискателя – нарушение законодательства

Если со стороны работодателя вы получаете просьбу перевести на карту "страховой взнос", вы наткнулись на мошенника. Кроме того, вы не должны платить за спецодежду, инструменты и оборудование. Сюда же входит трансфер до места работы и оформление документов и карт. Услуги рекрутингового агентства также должен оплачивать работодатель.

Оплаты, которые могут быть на стороне кандидата, – консульский сбор и страховка в случае работы за рубежом, за которую нужно оплатить только после подтверждения трудоустройства и подписания договора. Если вы нашли место работы не через агентство или посредников, вы самостоятельно оплачиваете свою дорогу.

Также не стоит соглашаться на бесплатный испытательный срок. По закону ваша работа должна быть оформлена и оплачиваема.

3. Делиться своими персональными данными – опасно

Злоумышленники могут спросить у вас, например, о паспорте, объясняя это удаленным устройством на работу, и попросить прислать фото/скан ваших документов или вообще отдать их на "некоторое время" якобы для оформления. На самом деле, документы потребуются гораздо позже – уже при оформлении трудовых отношений. Копии документов сделают на месте, а оригиналы сразу же вернут вам. Все остальное время документы должны быть при вас. Особенно они необходимы в случае обращения в миграционную службу или правоохранительные органы, а также для подтверждения своей личности. Паспорт предоставляется только работникам посольства, консульства или пограничникам. Если соискатель все же решается поделиться своими персональными данными – рискует получить не работу в Польше, а кредит на несколько тысяч гривен.

4. Проверьте информацию о работодателе

Обязательно поищите в интернете название, контакты представителя, электронную почту, сайт, соцсети. Безусловно, обратите внимание и на отзывы. Это поможет понять, был ли у кого-то негативный опыт трудоустройства в компанию. Если такие есть, а вы нашли активное объявления на платформе с вакансиями, оставьте жалобу. Тогда вакансию промодерируют и деактивируют, а другие соискатели не встретят ее на своем пути. Если информации о компании в сети совсем нет (сайта, соцсетей или иных упоминаний) – скорее всего, она выдумана.

5. Будьте внимательны к деталям

Действительно заинтересованный и честный работодатель при необходимости предоставит всю необходимую информацию и четкие ответы. Вы можете попросить прислать фото места работы, обсудить условия, а также поинтересоваться порядком выплат и их размером. Ваша активность – показатель того, что вы знаете свои права. Недобросовестные работодатели вряд ли захотят иметь с вами дело. Если вы общаетесь с агентством, обязательно спросите о наличии лицензии Минсоцполитики. Международный договор с иностранным работодателем или посредником гарантирует, что компания действительно имеет иностранных партнеров и может отправить вас на работу за границу. Кстати, актуальность лицензии можно самостоятельно проверить на сайте Минсоцполитики.

В активный осенний сезон количество украинских специалистов, планирующих уехать за границу, увеличится. Так, аналитика сервиса OLX Работа показала, что при сравнении третьего и второго кварталов прошлого года, зарубежные компании стали искать работников из Украины на 19% чаще. И это несмотря на карантин. В то же время соискателям следует тщательно проверять будущих работодателей и выбирать надежные компании с достойными условиями труда, как в пределах, так и за пределами страны.