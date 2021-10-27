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Киевстар стал лидером по налогообложению в 2020 году в своей отрасли

Актуально
27 октября, 15:51
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Киевстар стал лидером по уплате налогов среди наиболее крупных связистов Украины

Недавно были объявлены результаты Всеукраинского рейтинга "Добросовестные налогоплательщики – 2020", которых определила Ассоциация налогоплательщиков Украины. 127 национальных компаний разного экономического направления подались в претенденты. Жюри сформировало 17 номинаций и в каждой из них среди участников выбрало победителей.

"Киевстар", уже являющийся лидером по предоставлению 4G в Украине, победил в рейтинге среди крупных предприятий в сфере информации и телекоммуникаций, перегнав их с заметным отрывом. Только за 2020 год компания пополнила госбюджет на 9,3 млрд грн налогов и сборов, что на 14% больше в сравнении с предыдущим периодом. Такой суммы достаточно, чтобы обеспечить пенсии 242 000 людей преклонного возраста или построить 236 детских садиков. Кроме налогов в 2020 году телеком-оператор выделил 30 млн грн для закупки в больницы Украины аппаратов ИВЛ, мониторов жизнедеятельности пациентов, защитных костюмов для медиков и т. п.

Кроме этого, благодаря ежегодным инвестициям "Киевстар", составляющим миллиарды гривен, в Украине развиваются современные мобильные технологии. В рамках своих обязательств по Меморандуму об обеспечении максимального покрытия сетью 4G, который подписан мобильными операторами с правительством, "Киевстар" в 2020-м и первом полугодии 2021 года инвестировал 7,3 млрд грн в развитие связи 4G. На данное время сеть 4G оператора действует на территории, где проживает 89% населения Украины. Благодаря такой распространенности новых технологий абоненты в городах и селах почти уравнялись по доступности скоростного мобильного интернета.

Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению "Киевстар":

"Социально-экономическая стабильность и благополучие общества в значительной мере зависят от добросовестного бизнеса, который наполняет госбюджет. Однако это требует усилий всех сторон. В частности, важно, чтобы государство минимизировало сложности для предприятий и не создавало дополнительного бюрократического и фискального давления".

"Киевстар" развивает бизнес, принимая во внимание потребности общества. Как социально ответственная компания бренд содействует Национальной полиции в розыске пропавших детей, поддерживает учебные проекты для школьников, студенческую стажировку, благодаря онлайн-урокам дает знания о новых мобильных технологиях пожилым людям. Был начат проект SMS-благотворительности "Детская надежда".

Рейтинг "Добросовестные налогоплательщики" базируется на данных Государственной налоговой службы Украины, но при оценке победителей рейтинговая комиссия также учитывает соблюдение налоговой дисциплины, количество официально трудоустроенных лиц и сумму средств, которые выделены на благотворные и социальные программы.

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