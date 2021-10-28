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СЕГОДНЯ Новости компаний

Киевстар в III квартале 2021 года: рост количества абонентов, увеличение инвестиций, успех инноваций

Актуально
28 октября, 11:40
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В третьем квартале 2021 года доходы Киевстар выросли на 11,9%
/ Фото: Pixabay

Национальный телеком-оператор увеличил на 10,7% капитальные расходы, уплатил в бюджет свыше 2,5 млрд грн налогов и сборов, обеспечил возможность доступа к услугам 4G для 89% населения Украины. Результатом успешной операционной деятельности в III квартале 2021 года стал рост доходов от всех услуг.

В III квартале 2021 года доходы "Киевстар" выросли на 11,9% благодаря увеличению потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с III кварталом 2020 года, до 7 Гб. Также увеличилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с III кварталом 2020 года, до 11,6 млн. Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8% в сравнении с III кварталом 2020 года, до 26,3 млн.

Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 14,5% благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги "Домашний Интернет". Общее количество клиентов услуги в III квартале 2021 года достигло 1,18 млн.

Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов в III квартале 2021 года выросли на 12,5%, по сравнению с III кварталом 2020-го, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.

В III квартале 2021 года абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания "Мой Киевстар"", увеличилось на 33,7% по сравнению с III кварталом 2020-го. Количество пользователей услуги "Киевстар ТВ" выросло за тот же период на 92,3%. Также увеличилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг ("Смарт Мани"), в результате доход от этих услуг в III квартале вырос на 24% в сравнении с предыдущим кварталом 2021 года.

В III квартале 2021 года капитальные расходы "Киевстар" увеличились на 10,7% – до 1,2 млрд грн в сравнении с III кварталом 2020 года. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. "Киевстар" также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи. В III квартале 2021 года по результатам тестов в мобильном приложении Speedtest от Ookla "Киевстар" был признан лидером в скорости мобильного интернета и территории покрытия сети.

Компания в течение III квартала 2021 года поддерживала меры по борьбе с распространением Covid. Так, благодаря цифровым возможностям, "Киевстар" осуществлял SMS-информирование абонентов о доступности пунктов вакцинации в различных городах.

"Киевстар" удерживает лидерство среди телеком-операторов Украины по объемам платежей в госбюджет. В III квартале 2021 года компания уплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 2,5 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности "Киевстар" в III квартале 2021 года
в сравнении с аналогичным периодом 2020-го

Финансовые
и операционные
показатели
(млн грн)

III кв.
2021

III кв.
2020

III кв. 2021/
III кв. 2020

9 мес. 2021

9 мес. 2020

9 мес. 2021/
9 мес. 2020

Общая выручка

7,275

6,502

11,9%

21,211

18,461

14,9%

EBITDA

4,915

4,411

11,4%

14,357

12,527

14,6%

Маржа EBITDA, %

67,6%

67,8%

(0,3 п.п)

67,7%

67,9%

(0,2 п.п)

Операционные
капитальные
расходы

1,190

1,076

10,7%

3,729

3,601

3,6%

Мобильная связь

Общий операционный
доход

6,766

6,065

11,5%

19,720

17,189

14,7%

В том числе услуги
передачи данных

4,066

3,443

18,1%

11,849

9,596

23,5%

Абоненты (млн)

26,3

25,8

1,8%

В том числе
мобильного
интернета

18,4

16,8

9%

Количество
абонентов 4G

11,6

8,8

31,9%

ARPU (грн)

86

78

9,7%

MOU (хв)

595

621

(4,3%)

Использование
дата-трафика
(ГБ/пользователь)

7,0

5,8

19,8%

Фиксированная
связь

Общая
операционная
выручка

465

399

16,4%

1,379

1,172

17,6%

Операционная
выручка
ШПД

297

259

14,5%

883

765

15,4%

Абоненты ШПД (млн)

1,18

1,1

9,5%

ARPU ШПД (грн)

84

81

3,6%

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Люди, которые получили минимум одну дозу
9 576 175
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18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
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