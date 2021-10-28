Киевстар в III квартале 2021 года: рост количества абонентов, увеличение инвестиций, успех инноваций

В третьем квартале 2021 года доходы Киевстар выросли на 11,9%

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Национальный телеком-оператор увеличил на 10,7% капитальные расходы, уплатил в бюджет свыше 2,5 млрд грн налогов и сборов, обеспечил возможность доступа к услугам 4G для 89% населения Украины. Результатом успешной операционной деятельности в III квартале 2021 года стал рост доходов от всех услуг.

В III квартале 2021 года доходы "Киевстар" выросли на 11,9% благодаря увеличению потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с III кварталом 2020 года, до 7 Гб. Также увеличилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с III кварталом 2020 года, до 11,6 млн. Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8% в сравнении с III кварталом 2020 года, до 26,3 млн.

Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 14,5% благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги "Домашний Интернет". Общее количество клиентов услуги в III квартале 2021 года достигло 1,18 млн.

Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов в III квартале 2021 года выросли на 12,5%, по сравнению с III кварталом 2020-го, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.

В III квартале 2021 года абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания "Мой Киевстар"", увеличилось на 33,7% по сравнению с III кварталом 2020-го. Количество пользователей услуги "Киевстар ТВ" выросло за тот же период на 92,3%. Также увеличилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг ("Смарт Мани"), в результате доход от этих услуг в III квартале вырос на 24% в сравнении с предыдущим кварталом 2021 года.

В III квартале 2021 года капитальные расходы "Киевстар" увеличились на 10,7% – до 1,2 млрд грн в сравнении с III кварталом 2020 года. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. "Киевстар" также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи. В III квартале 2021 года по результатам тестов в мобильном приложении Speedtest от Ookla "Киевстар" был признан лидером в скорости мобильного интернета и территории покрытия сети.

Компания в течение III квартала 2021 года поддерживала меры по борьбе с распространением Covid. Так, благодаря цифровым возможностям, "Киевстар" осуществлял SMS-информирование абонентов о доступности пунктов вакцинации в различных городах.

"Киевстар" удерживает лидерство среди телеком-операторов Украины по объемам платежей в госбюджет. В III квартале 2021 года компания уплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 2,5 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности "Киевстар" в III квартале 2021 года

в сравнении с аналогичным периодом 2020-го