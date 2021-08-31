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Киевстар во втором квартале 2021 ускорил развитие 4G и предложил больше цифровых сервисов

Актуально
31 августа, 10:28
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Телекомоператор подвел финансовые итоги первого полугодия
/ Фото: freepik.com

"Киевстар" сфокусировался на развитии технологии 4G/LTE по всей Украине и внедрении цифровых продуктов. Это привлекло в компанию новых абонентов, способствовало увеличению потребления услуг и позитивно повлияло на ключевые финансовые показатели деятельности во II квартале 2021 года.

"Киевстар" во II квартале 2021 года продолжил развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во II квартале 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению со II кварталом 2020.

Абоненты во II квартале 2021 больше использовали систему онлайн-обслуживания "Мой Киевстар", которая стала более удобной. За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" во II квартале 2021 достигло 426 тысяч – всего за полтора года с момента запуска сервиса.

Количество абонентов мобильного интернета во II квартале 2021 увеличилось на 9,2% в сравнении со II кварталом 2020, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. По состоянию на конец II квартала 2021 "Киевстар" обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении со II кварталом 2020.

Использование дата трафика в расчете на одного абонента во II квартале 2021 увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении со II кварталом 2020 увеличился на 16,4%.

Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 11,5% в сравнении со II кварталом 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги "Домашний интернет" увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.

Общий доход компании во II квартале 2021 увеличился на 18,1%, по сравнению со II кварталом 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.

Капитальные затраты "Киевстар" в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети "Киевстар" доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest "Киевстар" получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети.

Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в 1-м полугодии 2021 осуществил модернизацию IT систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson.

В первом полугодии 2021 "Киевстар" перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.

Основные показатели деятельности "Киевстар" во II квартале 2021 года
в сравнении со II кварталом 2020 года

Финансовые и операционные
показатели (млн грн)

II квартал
2020

II квартал
2021/
II квартал
2020

I – II
квартал
2021

I – II
квартал
2020

2021/
2020

Общий операционный доход

7 094

6 009

18,1%

13 936

11 960

16,5%

EBITDA

4 783

4 075

17,4%

9 441

8 116

16,3%

Маржа EBITDA

67,4%

67,8%

(0,4 пп)

67,7%

67,9%

(0,1 пп)

Капитальные затраты

1 462

1 561

(6,4 пп)

2 539

2 525

0,5%

Мобильная связь

Общий операционный доход

6 597

5 593

18,0%

12 954

11 123

16,5%

В том числе от услуги
передачи данных

3 946

3 149

25,3%

7 783

6 153

26,5%

Абоненты (млн)

25,9

25,4

2,1%

В том числе мобильного
интернета

17,4

15,9

9,2

В том числе абонентов 4G

10,3

7,8

32,2%

ARPU (грн)

84

72

16,4%

MOU (мин.)

620

641

(3,3)

Использование данных
(Гбайт/абонент)

6,2

5,0

23,6%

Фиксированная связь

Общий операционный
доход

464

388

19,3%

914

773

18,3%

Операционный доход ШПД

295

257

14,7%

586

505

15,9%

Абоненты ШПД (млн)

1,16

1,04

11,5%

ARPU ШПД (грн)

85

83

2,9%

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