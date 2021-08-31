Киевстар во втором квартале 2021 ускорил развитие 4G и предложил больше цифровых сервисов

Телекомоператор подвел финансовые итоги первого полугодия

/ Фото: freepik.com

"Киевстар" сфокусировался на развитии технологии 4G/LTE по всей Украине и внедрении цифровых продуктов. Это привлекло в компанию новых абонентов, способствовало увеличению потребления услуг и позитивно повлияло на ключевые финансовые показатели деятельности во II квартале 2021 года.

"Киевстар" во II квартале 2021 года продолжил развивать цифровые сервисы на основе облачных технологий и Big Data. В числе таких облачное решение Microsoft Azure Stack, которое дает возможность клиентам быстро переводить бизнес-процессы компаний в дистанционный режим работы. Во II квартале 2021 доходы от услуг Big Data и облачных решений увеличились в 4 раза по сравнению со II кварталом 2020.

Абоненты во II квартале 2021 больше использовали систему онлайн-обслуживания "Мой Киевстар", которая стала более удобной. За год количество таких пользователей увеличилось на 91%. Количество абонентов услуги онлайн-телевидения "Киевстар ТВ" во II квартале 2021 достигло 426 тысяч – всего за полтора года с момента запуска сервиса.

Количество абонентов мобильного интернета во II квартале 2021 увеличилось на 9,2% в сравнении со II кварталом 2020, при этом почти 60% пользуются услугами в сети 4G. За год количество абонентов 4G увеличилось на 32,2% до 10,3 млн. По состоянию на конец II квартала 2021 "Киевстар" обслуживал 25,9 млн абонентов мобильной связи, что на 2,1% больше в сравнении со II кварталом 2020.

Использование дата трафика в расчете на одного абонента во II квартале 2021 увеличилось на 23,6% до 6,2 ГБ. Тогда как использование голосового трафика на одного абонента (MoU) уменьшилось на 3,3%. В результате увеличения количества абонентов, роста потребления дата-трафика, средний доход в расчете на одного абонента (ARPU) в сравнении со II кварталом 2020 увеличился на 16,4%.

Абонентская база услуги "Домашний интернет" увеличилась на 11,5% в сравнении со II кварталом 2020, достигнув 1,16 млн пользователей. Показатель ARPU услуги "Домашний интернет" увеличился на 2,9%. Напомним, что клиенты услуги получают преимущества в результате использования услуг мобильной, фиксированной связи и интернета и телевидения по единому счету.

Общий доход компании во II квартале 2021 увеличился на 18,1%, по сравнению со II кварталом 2020. Доходы от услуг мобильной передачи данных выросли на 25,3% в результате роста количества пользователей и потребления.

Капитальные затраты "Киевстар" в первом полугодии 2021 составили 2,539 млрд грн. Эти средства в основном были направлены на строительство сетей 4G на автодорогах и в сельской местности и улучшение качества услуг. На сегодня услуги по технологии 4G/LTE в сети "Киевстар" доступны на территории, где живет и работает 89% населения Украины. Напомним, что в первом полугодии 2021 по результатам тестов Speedtest "Киевстар" получил признание как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета и наибольшим покрытием сети.

Для улучшения обслуживания абонентов телеком-оператор в 1-м полугодии 2021 осуществил модернизацию IT систем, внедрив новое технологическое решение компании Ericsson.

В первом полугодии 2021 "Киевстар" перечислил в госбюджет 4,9 млрд грн налогов и других платежей и остается крупнейшим плательщиком налогов в отрасли связи.

Основные показатели деятельности "Киевстар" во II квартале 2021 года

в сравнении со II кварталом 2020 года