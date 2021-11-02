Компания "Фармак" получила премию "HR-бренд – 2021"

Недавно состоялось одиннадцатое вручение авторитетной премии "HR-бренд" от ресурса grc.ua, в которой компания "Фармак" получила награду за проект Farmak talents start

Премия проводится среди специалистов HR-сферы, чтобы выявить и проследить актуальные изменения на рынке труда, тенденции и инновации. Проекты участников оценивало экспертное жюри по критериям актуальности, современности использованных методик и бизнес-эффективности в условиях новой реальности. В этом году премия получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний.

Farmak talents start — это целый ряд взаимосвязанных образовательно-научных инициатив от школьников до профессионального сообщества. Из-за масштабной трудовой миграции в Украине ежедневно растет отток талантливых ученых. Поэтому первоочередная цель Farmak talents start — укрепить научно-образовательный потенциал страны и дать возможности для будущей профессиональной реализации студентам и молодым специалистам. Проект включает:

Profession_lab и сотрудничество с Малой академией наук для развития школьников

"Фармак" — первая фармацевтическая компания, подписавшая меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук Украины. Предприятие инициировало отдельную награду для талантливой ученической молодежи, которая защищает научные работы в области химии, медицины и общей биологии.

Для школьников также реализуется проект Profession_lab, имеющий целью познакомить детей с профессиями фармацевтической отрасли. Как результат, у школьников формируется понимание, чем занимается тот или иной специалист на фармацевтическом предприятии.

Farmak_lab, хакатон Farmak Science Start и практика в компании мечты для студентов

Farmak_lab – это образовательный проект для студентов и преподавателей профильных вузов. В рамках мероприятия специалисты компании рассказывают о специфике фармацевтики и о том, как теоретические университетские знания могут быть применены на практике в дальнейшем. Участники имеют возможность не только пообщаться со специалистами и узнать ответы на свои вопросы, но и побывать с экскурсией на производстве.

Для студентов и выпускников магистратуры компания также ежегодно проводит хакатон Farmak Science Start. Благодаря онлайн-тестированию специалисты предприятия выбирают лучших студентов со всей Украины, которые объединяются в команды для выполнения прикладных задач, касающихся фармацевтических разработок.

Отметим, что важной частью обучения является именно практика, поэтому более 100 студентов ежегодно проходят в "Фармак" преддипломную и дипломную практику, около 50% из них затем трудоустраиваются в компанию.

Школа молодого ученого для студентов, преподавателей и ученых

Один из проектов, который компания реализует для студентов, – Школа молодого ученого. Этот проект является платформой для профессиональной коммуникации между ведущими международными учеными, экспертами "Фармак", преподавателями и студентами профильных вузов. К его реализации присоединяются ученые из Украины, США, Великобритании, Австрии, Ирландии, Италии, Германии и Венгрии.

Участники имеют возможность не только обсудить самые актуальные вопросы и вызовы современной фармацевтики, но и обменяться опытом с коллегами. В октябре этого года в Украину прибыли научные делегации из США и Италии, чтобы в рамках проекта обсудить новые стратегии лечения COVID-19.

"Главным преимуществом нашей компании является профессиональная и сформированная команда. Мне жаль, что многие молодые специалисты покидают нашу страну, но если "Фармак" видит проблему, то он ищет пути ее решения. И это касается абсолютно всех аспектов. Мы вкладываем ресурс не только в настоящее, но и в будущее. Даем молодежи шанс развиваться и получать достойные рабочие места в Украине. Поэтому активно сотрудничаем со школьниками и студентами. Я считаю, что со временем фармакологическое комьюнити в Украине будет только усиливаться, а мы со своей стороны будем делать все для развития и поддержки отрасли", — отметила Виктория Кондрашихина, директор по персоналу АО "Фармак".