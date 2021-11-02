Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости компаний

Компания "Фармак" получила премию "HR-бренд – 2021"

Актуально
2 ноября, 12:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Недавно состоялось одиннадцатое вручение авторитетной премии "HR-бренд" от ресурса grc.ua, в которой компания "Фармак" получила награду за проект Farmak talents start

Премия проводится среди специалистов HR-сферы, чтобы выявить и проследить актуальные изменения на рынке труда, тенденции и инновации. Проекты участников оценивало экспертное жюри по критериям актуальности, современности использованных методик и бизнес-эффективности в условиях новой реальности. В этом году премия получила 60 актуальных HR-кейсов от 46 украинских компаний.

Farmak talents start — это целый ряд взаимосвязанных образовательно-научных инициатив от школьников до профессионального сообщества. Из-за масштабной трудовой миграции в Украине ежедневно растет отток талантливых ученых. Поэтому первоочередная цель Farmak talents start — укрепить научно-образовательный потенциал страны и дать возможности для будущей профессиональной реализации студентам и молодым специалистам. Проект включает:

Profession_lab и сотрудничество с Малой академией наук для развития школьников

"Фармак" — первая фармацевтическая компания, подписавшая меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук Украины. Предприятие инициировало отдельную награду для талантливой ученической молодежи, которая защищает научные работы в области химии, медицины и общей биологии.

Для школьников также реализуется проект Profession_lab, имеющий целью познакомить детей с профессиями фармацевтической отрасли. Как результат, у школьников формируется понимание, чем занимается тот или иной специалист на фармацевтическом предприятии.

Farmak_lab, хакатон Farmak Science Start и практика в компании мечты для студентов

Farmak_lab – это образовательный проект для студентов и преподавателей профильных вузов. В рамках мероприятия специалисты компании рассказывают о специфике фармацевтики и о том, как теоретические университетские знания могут быть применены на практике в дальнейшем. Участники имеют возможность не только пообщаться со специалистами и узнать ответы на свои вопросы, но и побывать с экскурсией на производстве.

Для студентов и выпускников магистратуры компания также ежегодно проводит хакатон Farmak Science Start. Благодаря онлайн-тестированию специалисты предприятия выбирают лучших студентов со всей Украины, которые объединяются в команды для выполнения прикладных задач, касающихся фармацевтических разработок.

Отметим, что важной частью обучения является именно практика, поэтому более 100 студентов ежегодно проходят в "Фармак" преддипломную и дипломную практику, около 50% из них затем трудоустраиваются в компанию.

Школа молодого ученого для студентов, преподавателей и ученых

Один из проектов, который компания реализует для студентов, – Школа молодого ученого. Этот проект является платформой для профессиональной коммуникации между ведущими международными учеными, экспертами "Фармак", преподавателями и студентами профильных вузов. К его реализации присоединяются ученые из Украины, США, Великобритании, Австрии, Ирландии, Италии, Германии и Венгрии.

Участники имеют возможность не только обсудить самые актуальные вопросы и вызовы современной фармацевтики, но и обменяться опытом с коллегами. В октябре этого года в Украину прибыли научные делегации из США и Италии, чтобы в рамках проекта обсудить новые стратегии лечения COVID-19.

"Главным преимуществом нашей компании является профессиональная и сформированная команда. Мне жаль, что многие молодые специалисты покидают нашу страну, но если "Фармак" видит проблему, то он ищет пути ее решения. И это касается абсолютно всех аспектов. Мы вкладываем ресурс не только в настоящее, но и в будущее. Даем молодежи шанс развиваться и получать достойные рабочие места в Украине. Поэтому активно сотрудничаем со школьниками и студентами. Я считаю, что со временем фармакологическое комьюнити в Украине будет только усиливаться, а мы со своей стороны будем делать все для развития и поддержки отрасли", — отметила Виктория Кондрашихина, директор по персоналу АО "Фармак".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Stop Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Короновирус за неделю

152 534

заболело за неделю в Украине

+7%

ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Опрос
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 1 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 515 248
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 453 650
Всего введенных доз 17 968 898
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Динамо

Сегодня

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

Завтра

19:45

Шахтер

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Миллиардеры
В ТОП-100 самых богатых компаний попали:
Apple – 612,00 млрд долл.
Facebook – 226,74 млрд долл.
McDonald's – 154,92 млрд долл.
Nike – 83,7 млрд долл.
Tesla – 42,6 млрд долл.
Кто еще в списке?
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Комаровский в теме
Какие противопоказания к вакцинации от COVID-19
Спроси у доктора
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
WOW-news
Imagine Dragons едут в Киев
Когда состоится концерт
Опрос
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Осень в большом городе
Главные концерты ноября
Спланировать досуг
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять