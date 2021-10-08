Компания SOS CREDIT: не затеряться на фоне многочисленных МФО страны

Согласно статистике, на территории Украины более 100 действующих МФО. У каждой из них свои предложения, свои условия, но одна цель — занять лидирующие позиции в обиходе потребителей. Нашему сервису удалось вырваться вперед и обратить на себя внимание более чем 250 000 граждан. Предел ли это для нас? Конечно же, нет. Но мы благодарны и ценим каждого из них, ведь именно клиент для нас является наибольшей ценностью.
SOS CREDIT — это...
Если кратко — микрофинансовая компания, которая занимается выдачей денежных средств на банковскую карту в кратчайшие сроки и при минимуме документов. Но так о себе может рассказать каждая вторая МФО, потому и выделить себя на фоне остальных нельзя было бы.
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Поэтому, если не кратко, то:
- Наши клиенты возрастом от 18 и до 90 лет.
- Пользоваться услугами можно 7, 15 или 30 дней.
- По пролонгации сотрудничество продлевается на 7, 15 и для повторных клиентов — 30 дней.
- Работаем по паспорту гражданина Украины и идентификационному коду.
- Максимальная сумма кредита до 15 000 грн.
- Новым клиентам возможно получить от 500 грн до 10 000 грн.
- Постоянным клиентам возможно получить от 500 грн до 15 000 грн.
- Деньги поступают на банковскую карту заемщика, что принадлежит одному из банков Украины.
- Процентная ставка от 0,01%.
- Работаем через интернет.
- SOS CREDIT — круглосуточная компания.
Наши преимущества расскажут еще больше:
- Мы оказываем услуги гражданам различной возрастной категории. Для нас главное, чтобы заемщик был совершеннолетним. В числе наших клиентов студенты и пенсионеры — самые незащищенные граждане в финансовом плане.
- Чтобы получить необходимую сумму, клиенту нужны лишь паспортные данные и данные ИНН. Он не тратит свое время на то, чтобы достать справку с места работы, о составе семьи и т.д., на что тратится n-е количество дней.
- Для постоянных заемщиков допустимая сумма всегда больше, поэтому есть смысл обращаться повторно.
- SOS CREDIT работает по минимальной процентной ставке в стране, без скрытых комиссий.
- Получение кредита происходит через интернет. Это значит, что заемщик может получить необходимую сумму через смартфон, ПК, ноутбук или планшет — подойдет все.
- Деньги он получает на свою карту, а так как большинство оплат сейчас безналичные, то решить свои вопросы у него получится еще быстрей.
- Мы работаем круглосуточно. Если финансовый вопрос для человека действительно стоит остро, то он сможет воспользоваться услугами даже в 02:00 ночи 01 января, потому что SOS CREDIT не прерывается на праздники и субботу-воскресенье.
- Мы не запрашиваем поручителей и залог.
- Кредит всегда можно пролонгировать и, тем самым, продлить его, если вернуть вовремя не получается.
- Для погашения есть сразу несколько способов: через Личный кабинет, просто через сайт, через банк или Укрпочту, а также любой терминал в ТРЦ.
- По всем вопросам можно обратиться в нашу службу поддержки, которая действительно помогает разобраться со сложившейся ситуацией и как можно быстрее.
- В SOS CREDIT регулярно проходят розыгрыши и акции, приняв участие в которых, можно получить ценные призы. Например, путевку на двоих за границу, смартфон, сертификат и т.д.
Клиенты доверяют нам свою финансовую стабильность, от которой зависит многое: здоровье свое и близких, благоустройство их места проживания, средства передвижения, репутация и взаимодействие с внешним миром. Мы чувствуем на себе ответственность за каждого из них и она же стимулирует SOS CREDIT становиться только лучше. Дальше только вперед и только больше!
Общество с ограниченной ответственностью "СОС КРЕДИТ" (SOS CREDIT) – Свидетельство о регистрации финансового учреждения серии ВК № 144, выданное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, 20 августа 2015 года.