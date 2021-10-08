Компания SOS CREDIT: не затеряться на фоне многочисленных МФО страны

Более 250 000 клиентов обратили внимание на SOS CREDIT – в чем преимущества сервиса

Согласно статистике, на территории Украины более 100 действующих МФО. У каждой из них свои предложения, свои условия, но одна цель — занять лидирующие позиции в обиходе потребителей. Нашему сервису удалось вырваться вперед и обратить на себя внимание более чем 250 000 граждан. Предел ли это для нас? Конечно же, нет. Но мы благодарны и ценим каждого из них, ведь именно клиент для нас является наибольшей ценностью.

SOS CREDIT — это...

Если кратко — микрофинансовая компания, которая занимается выдачей денежных средств на банковскую карту в кратчайшие сроки и при минимуме документов. Но так о себе может рассказать каждая вторая МФО, потому и выделить себя на фоне остальных нельзя было бы.

Поэтому, если не кратко, то:

Наши клиенты возрастом от 18 и до 90 лет. Пользоваться услугами можно 7, 15 или 30 дней. По пролонгации сотрудничество продлевается на 7, 15 и для повторных клиентов — 30 дней. Работаем по паспорту гражданина Украины и идентификационному коду. Максимальная сумма кредита до 15 000 грн. Новым клиентам возможно получить от 500 грн до 10 000 грн. Постоянным клиентам возможно получить от 500 грн до 15 000 грн. Деньги поступают на банковскую карту заемщика, что принадлежит одному из банков Украины. Процентная ставка от 0,01%. Работаем через интернет. SOS CREDIT — круглосуточная компания.

Наши преимущества расскажут еще больше:

Мы оказываем услуги гражданам различной возрастной категории. Для нас главное, чтобы заемщик был совершеннолетним. В числе наших клиентов студенты и пенсионеры — самые незащищенные граждане в финансовом плане. Чтобы получить необходимую сумму, клиенту нужны лишь паспортные данные и данные ИНН. Он не тратит свое время на то, чтобы достать справку с места работы, о составе семьи и т.д., на что тратится n-е количество дней. Для постоянных заемщиков допустимая сумма всегда больше, поэтому есть смысл обращаться повторно. SOS CREDIT работает по минимальной процентной ставке в стране, без скрытых комиссий. Получение кредита происходит через интернет. Это значит, что заемщик может получить необходимую сумму через смартфон, ПК, ноутбук или планшет — подойдет все. Деньги он получает на свою карту, а так как большинство оплат сейчас безналичные, то решить свои вопросы у него получится еще быстрей. Мы работаем круглосуточно. Если финансовый вопрос для человека действительно стоит остро, то он сможет воспользоваться услугами даже в 02:00 ночи 01 января, потому что SOS CREDIT не прерывается на праздники и субботу-воскресенье. Мы не запрашиваем поручителей и залог. Кредит всегда можно пролонгировать и, тем самым, продлить его, если вернуть вовремя не получается. Для погашения есть сразу несколько способов: через Личный кабинет, просто через сайт, через банк или Укрпочту, а также любой терминал в ТРЦ. По всем вопросам можно обратиться в нашу службу поддержки, которая действительно помогает разобраться со сложившейся ситуацией и как можно быстрее. В SOS CREDIT регулярно проходят розыгрыши и акции, приняв участие в которых, можно получить ценные призы. Например, путевку на двоих за границу, смартфон, сертификат и т.д.

Клиенты доверяют нам свою финансовую стабильность, от которой зависит многое: здоровье свое и близких, благоустройство их места проживания, средства передвижения, репутация и взаимодействие с внешним миром. Мы чувствуем на себе ответственность за каждого из них и она же стимулирует SOS CREDIT становиться только лучше. Дальше только вперед и только больше!

Общество с ограниченной ответственностью "СОС КРЕДИТ" (SOS CREDIT) – Свидетельство о регистрации финансового учреждения серии ВК № 144, выданное Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, 20 августа 2015 года.