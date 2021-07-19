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НКЦБФР по заявке ICU допустила к обращению в Украине еще восемь выпусков еврооблигаций украинских компаний

19 июля 2021 17:32

Актуально

Еврооблигации четырех украинских компаний, выпущенных через иностранных эмитентов, будут доступны на внутреннем рынке Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еще восемь выпусков еврооблигаций иностранных эмитентов, на основании поданной ICU заявки. Речь идет о еврооблигациях четырех украинских компаний, выпущенных через иностранных эмитентов.

Теперь, согласно решению НКЦБФР, на внутреннем рынке Украины будут доступны:

  • еврооблигации "Кернела" – 2 выпуска, номинированные в долларах США, с погашением в октябре 2024 и купоном 6.5% и с погашением в октябре 2027 и купоном 6.75% соответственно;
  • еврооблигации "Метинвеста" – 3 выпуска, номинированные в долларах США (апрель 2026 и 8.5%; октябрь 2027 и 7.65%; октябрь 2029 и 7.75%) и один выпуск – в евро (июнь 2025 и 5.625%);
  • еврооблигации МХП, номинированные в долларах США, с погашением в сентябре 2029 и купоном 6.25%;
  • еврооблигации "Нафтогаза", номинированные в долларах США, с погашением в ноябре 2026 и купоном 7,625%.

"Диверсифицированный портфель инвестора – признак зрелого рынка капитала страны. Нашему рынку еще надо к этому стремиться. Для этого мы должны наполнить его надежными инструментами, чтобы как у институциональных инвесторов, так и у физических лиц был доступ к различным активам прямо в своей стране, и не было необходимости искать выходы на зарубежные площадки, минуя украинский рынок ценных бумаг", – прокомментировал Руслан Магомедов, глава НКЦБФР.

Неделей ранее, также по инициативе ICU, НКЦБФР допустила к обращению в Украине долларовые выпуски еврооблигаций Укрэксимбанка (погашение – январь 2025, купон – 9,75%), МХП (май 2024, 7,75%), "Нафтогаза" (июль 2022, 7,375%), Vodafone Украина (февраль 2025, 6,2%) и выпуск в евро ДТЭК ВИЭ с погашением в ноябре 2024 года и купоном 8,5% годовых.

"Наша задача – способствовать наполнению локального рынка качественными инструментами. Весной мы запустили фонд Global Equity Index, через который украинцы могут инвестировать в NASDAQ, S&P 500 и другие известные мировые индексы. Сейчас же мы работаем над тем, чтобы инвесторы получили прямой доступ на локальном рынке к широкому перечню еврооблигаций надежных эмитентов – как украинских, так и иностранных компаний. Мы планируем и дальше предлагать украинским инвесторам качественные инструменты", – прокомментировал Константин Стеценко, учредитель группы ICU.

Справка. Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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