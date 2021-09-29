NOVUS: помогать детям стало еще проще

Почти два месяца назад сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером проекта "Большое маленькое сердце" благотворительного фонда "Твоя опора". К акции помощи активно приобщают посетителей магазинов – на кассах всех супермаркетов клиентам предлагают приобрести наклейку или магнит с изображением сердца.
"Собранные от продажи средства будут направлены на спасение детских жизней: кардиохирургические операции и лечение детей с врожденными пороками сердца в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова", – делятся в "Новус".
Приобщиться можно не посещая супермаркет.
"Мы совершенствуем процесс сбора средств и делаем его максимально удобным для клиентов. Теперь к уже знакомой нашим посетителям опции помощи – приобретение наклейки или магнита на кассе, добавилась еще одна – перечисление бонусов от покупок в "Новус" с карты лояльности или собственных средств с банковской карты с помощью Viber-бота. Это довольно простой способ и не требует личного присутствия в магазине", – делятся в "Новус".
Как стать частью проекта с помощью Viber-бота:
- открываем NOVUS ассистент в "Вайбер";
- нажимаем кнопку "Главное меню";
- выбираем иконку "Благотворительность" с изображением сердца и нажимаем ее;
- дальше можно выбрать: перечислить бонусы, которые вы получили от покупок в NOVUS, или собственные средства с банковской карты;
- вы получите сообщение об успешной операции с виртуальной наклейкой с изображением сердца.
"Чтобы оценить масштаб вложений, мы довольно часто прибегаем к сравнениям. Поэтому 10 гривен, которые вы перечислите на благотворительность, это – одна поездка в общественном транспорте и даже не половина стоимости стаканчика кофе, который почти каждый из нас ежедневно покупает. И наша новая опция с "Вайбером" делает процесс реализации доброго дела понятным и легким. Лично я протестировала функцию во время просмотра фильма, это заняло меньше минуты времени", – добавляет PR-менеджер сети Кристина Ивченко.
Присоединяйтесь к флешмобу вместе с NOVUS!
Рассказать о собственном опыте участия в благотворительном проекте можно и своим друзьям в соцсетях. Таким образом еще больше людей узнают о важном проекте "Большое маленькое сердце" и смогут стать его частью. NOVUS устанавливает тематические фотозоны с логотипом проекта возле касс, одновременно эти фото-локации являются и информационными стендами. После приобретения наклейки на кассе магазина вы сможете наклеить ее на специальное зеленое поле внутри стенда и сделать селфи. Фотографией можно делиться в соцсетях с хэштегом #heartnovus и ссылкой на лендинг, где с проектом можно ознакомиться более подробно www.heart.novus.ua.
В NOVUS сделали небольшое видео, в котором показали, как можно присоединиться к флешмобу:
"Сейчас пилотный стенд установлен в ТЦ "Ретровиль" (пр. Правды, 47), поэтому посетители торгового центра уже могут опробовать нашу фотозону. Вскоре мы планируем устанавливать подобные стенды-фотозоны и в других магазинах NOVUS", – добавляют в "Новус".
Промежуточный отчет о собранных средствах
С помощью неравнодушных клиентов сеть собрала уже более 400 000 гривен почти за два месяца. "Помогать спасать маленькие сердца могут люди, которые сами имеют большое сердце, и мы благодарны, что наши клиенты именно такие. Благодаря вам маленькие сердца могут получить шанс на большую жизнь", – делятся в NOVUS.
Приобщиться к благотворительности в NOVUS можно до конца января 2022 года.