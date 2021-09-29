NOVUS: помогать детям стало еще проще

Приобщиться к проекту "Большое маленькое сердце", который спасает детские жизни, можно меньше чем за минуту

Почти два месяца назад сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером проекта "Большое маленькое сердце" благотворительного фонда "Твоя опора". К акции помощи активно приобщают посетителей магазинов – на кассах всех супермаркетов клиентам предлагают приобрести наклейку или магнит с изображением сердца.

"Собранные от продажи средства будут направлены на спасение детских жизней: кардиохирургические операции и лечение детей с врожденными пороками сердца в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова", – делятся в "Новус".

Приобщиться можно не посещая супермаркет.

"Мы совершенствуем процесс сбора средств и делаем его максимально удобным для клиентов. Теперь к уже знакомой нашим посетителям опции помощи – приобретение наклейки или магнита на кассе, добавилась еще одна – перечисление бонусов от покупок в "Новус" с карты лояльности или собственных средств с банковской карты с помощью Viber-бота. Это довольно простой способ и не требует личного присутствия в магазине", – делятся в "Новус".

Как стать частью проекта с помощью Viber-бота:

открываем NOVUS ассистент в "Вайбер";

нажимаем кнопку "Главное меню";

выбираем иконку "Благотворительность" с изображением сердца и нажимаем ее;

дальше можно выбрать: перечислить бонусы, которые вы получили от покупок в NOVUS, или собственные средства с банковской карты;

вы получите сообщение об успешной операции с виртуальной наклейкой с изображением сердца.

"Чтобы оценить масштаб вложений, мы довольно часто прибегаем к сравнениям. Поэтому 10 гривен, которые вы перечислите на благотворительность, это – одна поездка в общественном транспорте и даже не половина стоимости стаканчика кофе, который почти каждый из нас ежедневно покупает. И наша новая опция с "Вайбером" делает процесс реализации доброго дела понятным и легким. Лично я протестировала функцию во время просмотра фильма, это заняло меньше минуты времени", – добавляет PR-менеджер сети Кристина Ивченко.

Присоединяйтесь к флешмобу вместе с NOVUS!

Рассказать о собственном опыте участия в благотворительном проекте можно и своим друзьям в соцсетях. Таким образом еще больше людей узнают о важном проекте "Большое маленькое сердце" и смогут стать его частью. NOVUS устанавливает тематические фотозоны с логотипом проекта возле касс, одновременно эти фото-локации являются и информационными стендами. После приобретения наклейки на кассе магазина вы сможете наклеить ее на специальное зеленое поле внутри стенда и сделать селфи. Фотографией можно делиться в соцсетях с хэштегом #heartnovus и ссылкой на лендинг, где с проектом можно ознакомиться более подробно www.heart.novus.ua.

В NOVUS сделали небольшое видео, в котором показали, как можно присоединиться к флешмобу:

"Сейчас пилотный стенд установлен в ТЦ "Ретровиль" (пр. Правды, 47), поэтому посетители торгового центра уже могут опробовать нашу фотозону. Вскоре мы планируем устанавливать подобные стенды-фотозоны и в других магазинах NOVUS", – добавляют в "Новус".

Промежуточный отчет о собранных средствах

С помощью неравнодушных клиентов сеть собрала уже более 400 000 гривен почти за два месяца. "Помогать спасать маленькие сердца могут люди, которые сами имеют большое сердце, и мы благодарны, что наши клиенты именно такие. Благодаря вам маленькие сердца могут получить шанс на большую жизнь", – делятся в NOVUS.

Приобщиться к благотворительности в NOVUS можно до конца января 2022 года.