Новые технологии в лечении катаракты – разъясняет Британский офтальмологический центр

Катаракта сегодня не приговор. Но для того, чтобы вернуть зрение и возможность полноценно жить, необходима своевременная диагностика и правильное лечение этого заболевания. Что такое катаракта и какие ее симптомы, а также о хороших и отличных новостях в сфере лечения катаракты рассказывает доктор-эксперт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Екатерина Ковригина.

- Выраженность симптомов зависит не столько от степени зрелости, сколько от места, где началось помутнение. Начальная периферическая (корковая) катаракта не дает о себе знать в некоторых случаях и порой обнаруживается только на осмотре у офтальмолога. Тогда как центральная (ядерная) ухудшает зрение вдаль уже на первой стадии.

То есть первый и значительно влияющий на качество жизни признак катаракты – ухудшение зрения. Проверить это дома очень легко, посмотрите на какой-то отдаленный предмет поочередно правым и левым глазом, если результат вас обеспокоил, повод записаться на осмотр и обследование в клинику, где в комфортных условиях в течение двух часов будет ясна полная картина состояния глаз пациента на текущий момент и выработана совместная тактика при необходимости лечения.

Процесс помутнения хрусталика – невозможно обратить изменения вспять. Именно поэтому единственным современным, надежным и результативным методом борьбы является хирургия катаракты – замена хрусталика искусственной интраокулярной линзой.

- И теперь хорошие новости, – продолжает эксперт Екатерина Ковригина. – Сейчас это совершенно другой уровень безопасности и комфорта. Это не больно, это быстро, у нас выполняются бесшовные операции с использованием эксклюзивных оригинальных, произведенных в Великобритании интраокулярных линз RAYNER.

Общеизвестно, что именно эта компания произвела первую в мире интраокулярную линзу, все остальные это дженеретики, копии.

Хирургия катаракты претерпела невероятные технологические усовершенствования. Сегодня, благодаря операции по удалению катаракты, миллионы пациентов выбирают для себя не только восстановление зрения, но и улучшение качества привычного для них образа жизни.

Инновационно эволюционировала технология изготовления интраокулярных линз (ИОЛ). Теперь недостаточно восстановить только зрение вдаль с помощью монофокальной линзы. Сегодня цель хирургии катаракты – достижение прекрасного зрения на любом расстоянии без использования очков.

И отличная новость – сейчас доступны самые новые модели линз 2022 модельного года. Пройдя бюрократические процедуры в Министерстве охраны здоровья Украины, мы можем предложить пациентам в Украине новейшие достижения медицины Англии. Операции выполняются по протоколам ведущих госпиталей Великобритании и контролируются отделом медицинского контроля в Лондоне.

При этом вы можете вернуться к привычной жизни достаточно быстро. Пару недель, которые при благополучном исходе пациент просто наблюдается у доктора и капает капли для профилактики неприсоединения инфекции.

В клинике с учетом всех мер предосторожности в условиях пандемии Covid -19 мы предлагаем пациентам максимальную безопасность и комфорт.

Все необходимые анализы, обследования сердца и допуск к операции опытным доктором-терапевтом вы можете пройти непосредственно в клинике.

Мы избавим вас от дополнительной траты времени на утомительные походы в обще профильные больницы. Все займет не более одного часа, вам достаточно уточнить у наших регистраторов "дорожную карту".

Как зрение будет восстановлено с помощью линзы Rayner Rayone?

- Для большинства пациентов с катарактой жизнь без очков для чтения или бифокальных очков была возможна только до диагноза "пресбиопия". Они мечтали избавиться от очков, но раньше это было невозможно. Сегодня желанную свободу от очков позволяет получить линза Rayner Rayone. Революционные технологии, использующиеся при изготовлении этой линзы, позволяют пациентам прекрасно видеть без очков на любом расстоянии.

По данным клинических исследований, пациенты, которым имплантирована линза Rayner Rayone, никогда не пользуются очками в повседневной жизни. С Rayner Rayone они могут свободно читать, работать на компьютере, водить машину в любое время суток, заниматься любимым видом спорта без очков.

Хирургия катаракты в нашем центре проводится методом "английский водный поток iQ-5" без госпитализации в амбулаторных условиях. До операции пациенту сделают местную анестезию и максимум, что он почувствует – легкий дискомфорт. Наш доктор-эксперт высшей категории Андрей Жук имеющий опыт проведения десятков тысяч подобных операций профессионально решит проблему с помутневшим хрусталиком.

После операции, перед тем как отправиться домой, пациенту потребуется небольшой отдых. Доктор осмотрит его и составит график последующих посещений. Пациенту необходимо будет закапывать назначенные глазные капли, чтобы не допустить развития инфекции и ускорить процесс заживления. В течение нескольких дней, и особенно ночью, лучше носить защитную повязку, чтобы случайно не повредить глаз. Процесс заживления протекает индивидуально, но большинство пациентов могут вернуться к обычному образу жизни уже на следующий день после операции. После того, как оба глаза будут прооперированы с имплантацией линзы Rayner Rayone, пациент полностью ощутит преимущества жизни без катаракты.

Мы радуемся с каждым пациентом, который вновь обретает полноценное зрение в нашей клинике. Наши родные и близкие и прекрасная страна Украина стоят того, чтобы видеть все своими глазами.

Подробнее о наших дополнительных возможностях можно узнать на нашем сайте eyes.ua.

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