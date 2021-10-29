Panasonic создала технологию nanoe™, способную очистить воздух в помещении даже от коронавируса

Технология, разработанная Panasonic, убивает до 99,9% всех существующих бактерий – где и как ее использовать

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха наносит вред здоровью человека. Причем даже при более низких концентрациях загрязняющих веществ, чем считалось ранее.

Опасные для здоровья людей показатели загрязнения воздуха часто фиксируют во многих городах Украины. Но причинить вред здоровью человека может не только смог на улице, но и загрязнения внутри помещений. Ведь до 90% времени люди проводят в зданиях.

По оценкам экспертов ВОЗ, ежегодно воздействие загрязнения воздуха является причиной преждевременной смерти около семи миллионов человек. Наиболее распространенными причинами преждевременной смерти, обусловленными загрязнением воздуха, являются ишемическая болезнь сердца и инсульт. Также грязный воздух способствует развитию нейродегенеративных заболеваний и диабета.

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У детей же приводит к нарушению развития и функции легких, респираторным инфекциям и обострениям астмы.

Загрязнение воздуха в помещениях может иметь различные источники: стройматериалы, пыль, мебель, чистящие средства, загрязненный воздух, поступающий снаружи и прочее.

Помочь справиться з загрязнениями воздуха могут специальные кондиционеры и очистители воздуха, которые являются незаменимыми в современном мире.

Нанотехнологии в доме

Компания Panasonic разработала технологию nanoe™ X, которая убивает до 99,9% всех существующих бактерий. Она помогает избавиться от неприятного запаха в помещении, опасных частиц и аллергенов, таких как бытовая плесень, пылевые клещи, пыльца и прочие.

Технология может использоваться в очистителях воздуха, кондиционерах и прочих девайсах. В них устанавливают генератор частиц nanoe™ X, который работает по такому принципу: на распыляющем электроде, сделанном из титана (не изнашивается), из воздуха собирается невидимая влага. Далее поступает высокое напряжение (разряд), при котором образуются наноразмерные частицы воды с высоким содержанием гидроксильных радикалов. Они распыляются в воздух с помощью мощного вентилятора и уничтожают все вредные для организма человека загрязнители воздуха.

Panasonic проводил исследования этой технологии в течение последних 20 лет и подтвердил ее эффективность в подавлении вредных микроорганизмов и разрушении компонентов PM 2,5 (микроскопические частицы, загрязняющие воздух и способные глубоко проникать в легкие и оседать там, нанося серьезный вред здоровью человека).

Чистый от коронавируса воздух

Международная исследовательская организация Texcell, специализирующаяся на вирусологическом тестировании – одна из лабораторий в мире, имеющих разрешение на проведение испытаний относительно новых штаммов коронавируса. Компания проверила инновационную технологию nanoe™ X от Panasonic на эффективность в уничтожении нового штамма SARS-CoV-2.

Она установила, что в течение двухчасового лабораторного тестирования было уничтожено практически 100% вируса.

Эффективность технологии nanoe™ X также проверили в лабораториях Германии, Дании, Малайзии, Франции и Японии, после чего она получила международную сертификацию.

Ныне технологию nanoe™ X активно применяют в Японии. Ее устанавливают в систему вентиляции и кондиционирования автомобилей Toyota и Lexus, а также Jaguar Land Rover будет использовать ее в ближайшем будущем.

В электропоездах крупнейшего японского оператора Japan Railways устанавливают новые генераторы AIR-E (диффузор) с технологией nanoe™ X. Их также применяют в торговых центрах, гостиницах, школах, больницах, ресторанах и офисах.

Бытовая техника с nanoe™ X

Компания Panasonic создала новый мобильный генератор F-GPT01 "термочашка" с технологией nanoe™ X. Это портативный генератор, который удобно использовать с помощью USB-портов для зарядки, ноутбуков и блоков питания. Это компактное устройство способно очистить от бактерий и вирусов три кубометра воздуха вокруг человека.

Его легко носить с собой и применять в любом месте – в кафе или автомобиле. Например, мобильный генератор F-GPT01 уже установлен в каждом японском такси. Это удобно и практично, поскольку он помогает очистить воздух и сохранить здоровье каждого человека.

Кроме того, новую систему очистки воздуха nanoe™ Х имеет кондиционер Panasonic серии XZ Etherea. Нанотехнология, встроенная в систему девайса, помогает удалить практически все бактерии и вирусы, а также сдерживать рост плесени в воздухе и на поверхностях одежды, одеял, мебели и ковров. Кроме того в системе используется новый экологически безопасный и высокоэффективный для озонового слоя фреон R32.

Очиститель воздуха Panasonic F-VXR50R также оснащен технологией nanoe. Он не только очищает, но и увлажняет воздух. Может очистить от бытовой и строительной пыли, вирусов, бактерий, аллергенов и неприятных запахов помещение размером в 40 кв. м, а также имеет таймер от двух до восьми часов.

Чистый воздух повышает качество повседневной жизни человека. Ведь снижается риск заболевания респираторными заболеваниями, минимизируются аллергические реакции у людей страдающих астмой или аллергией, повышается концентрация и уменьшается усталость. Благодаря новым технологиям у людей появляется возможность дышать чистым воздухом и жить полноценной и здоровой жизнью.