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Parimatch Ukraine в списке самых известных в мире украинских компаний

Актуально
13 сентября, 16:09
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Parimatch Ukraine является крупнейшим украинским инвестором в развитие спорта на национальном и региональном уровнях

Украинских специалистов сегодня можно встретить в самых известных компаниях по всему миру. Конкурируют с международными производителями и Made in Ukraine бренды. Этот факт с легкостью доказал деловой новостной портал LIGA.net, который составил перечень ярких и современных украинских продуктов. Общий список состоит из 30 украинских компаний, которые уже успели громко заявить о себе на весь мир. Критерием отбора стал опыт редакции, а также обратная связь и комментарии предпринимателей и консультантов.

Признание получил и бренд Parimatch. В Украине его представляет компания Parimatch Ukraine, которая в 2021 году стала первой лицензированной онлайн-беттинг компанией в стране. Она также является крупнейшим украинским инвестором в развитие спорта на национальном и региональном уровнях. Стратегия развития основана на европейских принципах ответственной игры и кибербезопасности. Новые технологии и идеи вместе с драйвовой командой помогают повышать инвестиционную привлекательность страны, двигаться вперед, реализовывать масштабные проекты в сфере развлечений, культуры, спорта и активного отдыха.

С компанией сотрудничал легендарный боксер Майк Тайсон, в настоящее время амбассадором и партнерами Parimatch Ukraine является известный в мире боец ​​ММА Конор Макрегор, а также футбольные клубы "Челси", "Ювентус", "Эвертон" и "Лестер Сити". В портфеле партнерских проектов есть и национальные футбольные и хоккейные клубы, Федерация баскетбола Украины, Ассоциация футзала Украины, Федерация киберспорта Украины (UESF) и др.

"Наши партнеры – это не только о спорте и маркетинге, но и об улучшении имиджа нашей страны, повышении ее узнаваемости в мире, и как следствие – привлекательности для внешних инвестиций. Статус Parimatch Ukraine – единственной лицензионной беттинговой компании в Украине, а также намерение вести бизнес открыто и прозрачно оценили авторы рейтинга. Сегодня нам доверяют сотни тысяч клиентов во всем мире, которым в первую очередь мы дарим яркие эмоции и возможность почувствовать себя частью крупных спортивных соревнований", – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

В перечень "З0 продуктов независимой Украины, которые завоевали мир" вошли также создатели приложений BetterMe, Reface, Gramarly, Petcube, производители моторных лодок Brig и вездеходов Sherp, конструкторов UGears. С полным перечнем компаний можно ознакомиться на веб-сайте издания.

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