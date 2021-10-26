Почетный консул Казахстана в Харькове открыл уникальный Сквер Мыслителей в центре города

Установленная в сквере скульптурная композиция из бронзы занесена в Книгу рекордов Украины

В знак дружбы народов Украины, Казахстана и Азербайджана в Харькове открыли Сквер Мыслителей. Он расположен вблизи исторического центра города, на улице Полтавский шлях, 22.

В центре – скульптурная композиция, посвященная духовным лидерам трех народов. Это украинский философ Григорий Сковорода, казахский мыслитель Абай Кунанбаев и азербайджанский просветитель Мирза Фатали Ахундов.

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Шестиметровый триптих из бронзы стал единственной в Украине конструкцией, установленной на территории фонтана. Также он имеет уникальный поворотный механизм и за 3 минуты осуществляет полный оборот, благодаря чему попал в Книгу рекордов Украины.

Свидетельство о национальном рекорде в категории "Искусство, впервые" вручили главному и единственному меценату проекта, почетному консулу Казахстана в Харькове, президенту Харьковского дипломатического клуба Эмину Наджафли. Он убежден: новый сквер станет одним из любимых мест отдыха харьковчан и туристов.

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"Я родился в Азербайджане, давно живу в Украине и являюсь Почетным консулом Казахстана. Эти три страны очень близки мне. Харьков всегда был мультикультурным городом, где бок о бок живут много национальностей. Поэтому скульптурная композиция, которая символизирует дружеские отношения между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном, очень близка нашему городу по духу", – рассказал об идее создания памятника Эмин Наджафли.

Позади инсталляции установили три флагштока с поднятыми флагами трех государств. Автор монумента – известный харьковский скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов.

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Во время открытия Сквера Мыслителей для харьковчан выступил известный оркестр Prime Orchestra и певец Сергей Бабкин. Бесплатно угощали национальными блюдами украинской, азербайджанской и казахской кухонь. А шашлык для около трех тысяч гостей готовил лично отец консула Казахстана в Харькове Эмина Наджафли.

Мероприятие состоялось с учетом карантинных норм, а все желающие могли получить прививку в пункте вакцинации, развернутом в помещении почетного консульства.

Горожане рассказывают: длительное время сквер был в запущенном состоянии. Но после полной реконструкции стал комфортным местом для отдыха: его оборудовали бесплатным Wi-Fi, от скамеек можно зарядить смартфон. Сама же скульптура в центре сквера является интерактивной. Мыслители "оживают" благодаря технологии дополненной реальности.

"Если считать QR-код смартфоном, то один из трех мыслителей проведет вам виртуальную экскурсию. Современное образование – это не только просиживание за партой, но и использование новейших технологий и гаджетов. Когда ты получаешь знания, в буквальном смысле, на ходу", – считает народный депутат, глава парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

Участие в церемонии открытия сквера взяли первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины, представители Кабинета министров, народные депутаты, послы Азербайджана, Казахстана и Вьетнама, представители Харьковской городской и областной властей, свыше 10 ректоров университетов, главы Полтавской и Сумской ОДА, председатель Полтавского областного совета, представители Харьковского дипломатического клуба и интеллигенция города.