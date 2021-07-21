Полгода с "АТБ": чем удивила в 2021-м крупнейшая торговая сеть страны

Для многих из нас лето – это долгожданная пора отпусков, свежих фруктов, отдыха, пляжей, туристических походов в Карпаты и полного душевного релакса. Для работников сферы розничной торговли – это также и время подведения итогов первого полугодия работы, выводов и, если возникнет такая необходимость, определенной корректировки планов.

Кроме того, специалисты "АТБ" оценили эффективность социально значимой деятельности в 2021 году и проанализировали динамику развития. Сейчас компания является крупнейшим игроком в отрасли розничной торговли страны. Она занимает лидирующие позиции по многим параметрам, таким как товарооборот, темпы развития торговой сети, объемы уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней, количество супермаркетов, карта присутствия в регионах, ассортимент, число работников и др.

Один из наиболее важных показателей устойчивости торгового бизнеса – товарооборот. С начала 2021-го в "АТБ" он вырос на 21% и составил 85,3 млрд грн. Для сравнения: годом ранее (за аналогичный период) было 70,7 млрд грн. Национальный карантин не учитывается, поскольку все магазины данной торговой сети продолжали работать в штатном режиме, конечно, с соблюдением всех необходимых противоэпидемических норм.

В этом году торговая сеть "АТБ-Маркет", являющаяся флагманом корпорации, покорила исторический рубеж в четыре миллиона постоянных клиентов. Этот показатель постоянно возрастает, поскольку в среднем каждые три-четыре дня открывается новый дискаунтер "АТБ". Так, в течение первого полугодия 2021-го приняли первых покупателей 43 супермаркета "АТБ" нового формата. Еще в 14 магазинах была проведена капитальная реконструкция. Общая торговая площадь "АТБ" (залов и прикассовых зон супермаркетов) уже превышает 670 тыс. м².

"Стратегия нашего развития основана на интересах и потребностях клиентов. Мы системно подходим к вопросам, которые важны для миллионов наших покупателей. Это комфорт, гарантированное качество и демократичные цены. Эффективно решать такие задачи нам удается благодаря внедрению инновационных решений в сфере энергосбережения, экологии, торговли, а также созданию дополнительных клиентских сервисов… В текущем году совместно с Райффайзен Банком и Visa корпорация "АТБ" выпустила беспрецедентный для отечественного ритейла банковский продукт – платежную карту АТБ-Pay. Она объединила в себе все преимущества обычной карты Visa Gold (максимально выгодные условия по транзакциям) и возможность получать существенную скидку на продукты в супермаркетах торговой сети "АТБ", – рассказал в одном из недавних интервью Борис Марков, председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ".

Следуя стратегии динамичного развития, компания системно расширяет карту присутствия, ежегодно открывая более сотни новых супермаркетов в разных уголках страны. Кто-то посещает эти комфортные магазины несколько раз в месяц, кто-то еженедельно, но есть и миллионы тех, кто приходит сюда за продуктами каждый день. Число покупателей стремительно растет. И в этом нет ничего удивительного. На прилавках 1240 супермаркетов "АТБ" в 322 населенных пунктах всех 24 областей нашей страны представлено более 3,5 тысячи наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости по честным и доступным ценам. Напомним, что ценовая политика "АТБ" остается неизменной уже более четверти века. Стоимость любого товара в магазинах торговой сети традиционно ниже среднерыночной на 10–15%. С учетом акционных предложений ("Товар дня", "Экономия" и т. п.) покупатель может приобрести продукцию даже на 40–50% дешевле. Много лет удерживать столь выгодные для клиента цены "АТБ" позволяет оптимизация бизнес-процессов, а также принципиальная позиция сотрудничать с производителями напрямую. При этом качество продуктов на прилавках "АТБ" наивысшее, что подтверждается сертификатами международного образца.

В этом году компания возглавила рейтинг лучших работодателей отечественной розничной торговли. На предприятиях корпорации трудоустроены уже более 70 тысяч граждан (59 тысяч из них работают в торговой сети "АТБ-Маркет").

Также в посткарантинном 2021-м "АТБ" вошла в ТОП-25 важнейших инвестиционных программ компаний в Украине и реализовала ряд амбициозных диджитал-проектов.

Открытый годом ранее (в период строгого карантина) первый в Украине продуктовый интернет-магазин "АТБ" полного цикла показал впечатляющие результаты в течение первых шести месяцев 2021-го. Сейчас эта онлайн-площадка активно развивается. При этом в сравнении с прошлым годом ее посещаемость выросла на 50%. Также отмечены рост среднего чека, увеличение числа покупок и товарооборота (плюс 62%). Это произошло благодаря усовершенствованию дизайна, старту партнерских программ и появлению новых функций. Среднее время с момента оформления заказа до его получения клиентом сейчас составляет около двух часов, что является просто невероятным показателем для любого онлайн-магазина. Тем не менее ведется активная работа над тем, чтобы полный цикл покупки-продажи длился не более одного часа.