Українська
$ 27,24
32,06
  1. Новости компаний

Сергей Радченко: более 350 тысяч украинцев решают вопрос по электроснабжению в Viber-боте YASNO-online

22 июля 2021 15:02

Актуально

Платежный чат-бот YASNO в мессенджере Viber – один из лидеров в Украине по количеству пользователей

Делать сразу несколько полезных дел со смартфона без установки множества тяжелых приложений мечтает едва ли не каждый современный онлайн-пользователь. Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO предоставляет такую возможность для 3,5 миллиона своих клиентов. Платежный чат-бот YASNO в мессенджере Viber – один из лидеров в Украине по количеству пользователей. Что делает этот сервис таким популярным и как компания его развивает, рассказал ресурсу "ain" руководитель департамента розничных продаж YASNO Сергей Радченко.

Сергей, почему именно чат-бот в Viber? Чем он удобен по сравнению с другими онлайн-сервисами?

Ключевое – он не требует установки дополнительных программ и не занимает память телефона, ведь Viber уже установлен более чем у 90% владельцев смартфонов в Украине. Вы просто используете чат в мессенджере, в котором каждый день общаетесь со своими знакомыми. Он сохраняет связанные с телефоном лицевые счета, сокращая время на передачу показаний или оплату счетов за электроэнергию. Также чат позволяет получить максимально быструю онлайн-консультацию с оператором прямо со смартфона. Кроме того, с его помощью поставщик может делать для клиентов специальные предложения на дополнительные товары и услуги.

Какие опции и возможности у чат-бота YASNO-online?

Основные функции, которые пользуются наибольшей популярностью среди клиентов, это:

  • Передача показаний электросчетчиков и оплата счетов за электроэнергию от YASNO. При этом бот готов сохранить для клиентов до трех лицевых счетов, которые можно контролировать (например, если вы помогаете таким образом родителям).
  • Функция напоминания о необходимости передачи показаний.
  • Заказ дополнительных сервисов, энергоэффективных товаров от YASNO и партнеров из нашего интернет-магазина shop.yasno.com.ua.
  • Онлайн-консультация с оператором линии поддержки непосредственно в текстовом чате.
  • Функция подачи документов для оформления договора на поставку газа от YASNO.

Кстати, мы одними из первых ввели в Viber чат-боте функцию оплаты счетов за электроэнергию буквально в несколько кликов с GooglePay и ApplePay. Ею уже пользуются тысячи клиентов, и их количество ежемесячно стремительно растет.

Сегодня аудитория Viber-бота составляет уже более 350 тысяч подписчиков. Как быстро он смог достичь этой цифры и продолжает ли расти?

Действительно, уже 352 тысячи пользователей, то есть 10% всех розничных клиентов YASNO, выполняют с помощью бота простые типовые операции. Количество активных пользователей растет каждый день от нескольких сотен до нескольких тысяч новых подписчиков в день. Только за третий месяц после запуска бота аудитория выросла на 70 тысяч. Но здесь важно отметить, что сервис вырос до нынешних объемов меньше чем за год. Это говорит нам как о востребованности его функциональности, так и о популярности у украинцев ассистентов в мессенджерах, не требующих установки дополнительных программ и авторизаций.

Поэтому в данный момент наш бот – это уже не просто дополнительный удобный интерфейс передачи показаний для клиентов, но и важный канал сервисного обслуживания и продаж, внутри которого мы предлагаем клиентам эффективные и быстрые микро-сервисы и двустороннюю коммуникацию.

Чтобы такое количество людей довольно быстро узнали о новом сервисе, нужно хорошо его рекламировать. Как вы продвигали бот среди населения?

YASNO постоянно применяет маркетинговые активности, направленные на популяризацию Viber-бота. Мы размещаем QR-коды на счетах за электроэнергию, обновляем баннеры на сайте, Используем онлайн-рекламу. Конечно, есть и органический прирост, так как клиенты делятся этим сервисом с другими. Кроме того, тема чат-бота всегда присутствует в наших регулярных коммуникациях как удобный способ онлайн-обслуживания.

Вы получаете обратную связь от клиентов – что им нравится или, наоборот, что неудобно в использовании бота?

Да. Недавно мы интегрировали в бот короткий нативный опрос по оценке сервиса, где клиент может оценить его работу в один клик или оставить развернутый комментарий. Так мы отслеживаем, что клиентам нравится, а что нет. Абсолютно все комментарии тщательно анализируются и добавляются в дорожную карту развития продукта. В зависимости от критичности и технической возможности все пожелания могут быть реализованы с тем или иным приоритетом. В частности, именно после множества отзывов от наших клиентов была внедрена возможность сохранения нескольких лицевых счетов.

Пожалуй, бот, который обслуживает такое количество клиентов и оперирует различными функциями, требует больших технических ресурсов. YASNO отслеживает стабильность работы, проводит обновление и улучшение его работоспособности?

Да, конечно. Недавно были принципиально улучшенны скорость обработки данных и устойчивость работы сервиса в условиях повышенного спроса. Поскольку у продукта есть выраженные пики использования в определенные периоды каждого месяца (в том числе в период передачи показаний электросчетчиков и оплаты счетов за свет), первые версии бота не всегда вовремя отрабатывали огромное количество одновременных сессий. Сейчас такие периоды никак не сказываются на качестве работы сервиса и клиенты их не ощущают.

Поделитесь напоследок своими планами. Что будете развивать дальше, какие еще опции могут появиться в Viber-боте?

Мы обслуживаем 3,5 миллиона домохозяйств в нескольких регионах и как никто понимаем, насколько разными могут быть предпочтения пользователей по платформам, технологиям и функциональности сервисов по обслуживанию и продажам. Поэтому компания не ставит выраженных приоритетов по развитию каких-то отдельных из них. Для нас критически важно, чтобы клиент, самостоятельно определив наиболее удобный для себя сервис (Личный кабинет, мобильное приложение, сайт, интернет-магазин, контакт-центр, IVR-бот, чат-бот или один из 67 енергоофисов), получал в каждом из них максимум возможностей и лучшее качество. При этом чат-бот – действительно важный и удобный для клиентов канал, который уже получил свою лояльную аудиторию. Поэтому все технические, функциональные и продуктовые нововведения и дополнения, которые компания будет внедрять, будут находить свое отражение и в функциональности бота. А потенциал его аудитории до конца этого года мы оцениваем минимум в полмиллиона пользователей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

До 20 млрд грн – в НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топлива
До 20 млрд грн – в НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топливаНовости компаний
Киевстар запустил удаленный переход на контракт
Киевстар запустил удаленный переход на контрактНовости компаний
Какая судьба ждет рынок-шайбу в Киеве: комментарий компании-владельца
Какая судьба ждет рынок-шайбу в Киеве: комментарий компании-владельцаНовости компаний
Абоненты Киевстар собрали 7,5 млн гривен для помощи детским больницам
Абоненты Киевстар собрали 7,5 млн гривен для помощи детским больницамНовости компаний
Победительница акции
Победительница акции "CabrioЛето" от Moneyveo получила ключи от суперкараНовости компаний
В Киеве ежедневно слепнут люди, есть прямая связь с Ковид-19?
В Киеве ежедневно слепнут люди, есть прямая связь с Ковид-19?Новости компаний

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять