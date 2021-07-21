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Сергей Тронь: В разработке АИ Украина находится на низком старте

21 июля 2021 17:57

Актуально

Предприниматель и инвестор рассказал, какой нужен фундамент, чтобы изменить статус страны – IT-экспортера

Ростки процессов по разработке искусственного интеллекта в Украине существуют, однако в целом в стране интерес к теме слабый. Особенно, если сравнить с Китаем или США, в распоряжении которых мощные научные центры, полная поддержка государства и свободный доступ к разного рода данным. Об этом рассказал в интервью "Украинским новостям" предприниматель и инвестор Сергей Тронь.

"Сейчас мы, вероятно, исполнители, задействованные в операционной, а не стратегической работе. Те же Штаты формируют львиную долю технологического спроса в нашей стране", – пояснил Сергей Тронь.

Как отметил бизнесмен, работа, которую сегодня выполняют украинские специалисты, варьируется от разработки программного обеспечения для мобильных телефонов к играм, финансовым технологиям, программ для сферы здравоохранения, искусственного интеллекта и развития инфраструктуры дата-центров. В результате, по его словам, 100 компаний из списка Fortune 500 являются клиентами украинской IT-отрасли.

"Чтобы изменить статус страны – IT-экспортера, нужно заложить фундамент. Все начинается с образования. Наших специалистов учат за границей, потом "хантят", наш мощный ресурс работает на экспорт. Мировой опыт показывает, что если страна не стимулирует технологические изменения в экономике, не заинтересована в образовании и подготовке мощных кадров, "проедает" природные ресурсы, она быстро превращается в аутсайдера и не может конкурировать с другими", – отметил Сергей Тронь.

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