Slots City первыми на украинском игорном рынке отдают на благотворительность часть выигрыша казино

Средства будут направляться на экологические проекты, просветительскую кампанию о мировом опыте работы рынка азарта и принципах ответственной игры

Компания Slots City, которая объединяет игровые залы и онлайн-платформу для игры, первой на рынке азартных игр в Украине приняла решение в обязательном порядке направлять на благотворительность часть своего выигрыша. Оператором выступит специально созданный фонд Slots City Foundation. Первый его проект – поддержка Международной экологической акции "Высадка деревьев одним миллионом людей за одни сутки".

"Для Slots City очень важно соблюдение принципов ответственной игры. С этого месяца мы начинаем системную поддержку социальных проектов", – заявил совладелец Slots City Руслан Нонка, который возглавил наблюдательный совет Slots City Foundation. По его словам, согласно решению инвесторов, в Slots City начнут такие отчисления средств уже с октября.

"Социальная ответственность для нас – не меньший приоритет, чем развитие бизнес-процессов на новом для Украины рынке гемблинга. Slots City стремится развивать новую, цивилизованную культуру отдыха. Slots City Foundation будет направлять средства на экологические проекты, просветительскую кампанию о мировом опыте работы рынка азарта и принципах ответственной игры", – добавил Руслан Нонка.

Первый проект Slots City Foundation – партнерская поддержка Международной экологической акции "Высадка деревьев одним миллионом людей за одни сутки", которая состоится 30 октября. Высадка деревьев будет способствовать восстановлению экосистемы Земли и объединению людей планеты. Акция состоится в рамках глобальной экоинициативы Greening of the Planet в Украине и за рубежом.

Ранее онлайн-платформа SlotsCity.ua первой на рынке азартных игр внедрила авторизацию игроков с помощью цифровых документов в приложении "Дія". Также компания подписала прямые контракты для официального использования качественного программного обеспечения (ПО) с ведущими мировыми производителями. За последнее время к поставщикам такого ПО для легального онлайн-казино SlotsCity.ua присоединились мировые лидеры Novomatic, NetEnt, EGT и Endorphina.

Принцип ответственной игры является основной ценностью международного холдинга Storm International, партнером которого является Slots City. Холдинг инвестировал в Украину сразу после легализации рынка азартных игр, которая состоялась в прошлом году.