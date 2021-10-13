"ТЕДИС Украина" заняла 7-е место в рейтинге крупнейших компаний по версии Forbes Ukraine

Компания поднялась на строчку вверх в первой десятке по сравнению с прошлым годом

В октябрьском номере журнала "Forbes Ukraine" опубликован рейтинг "100 крупнейших частных компаний", в котором "ТЕДИС Украина" по сравнению с прошлым годом поднялся на одну строчку вверх и занял 7-е место. Как сообщает пресс-служба компании, FMCG-дистрибьютор опередил в рейтинге МХП, "Эпицентр К", Ferrexpo, "Запорожсталь" и другие крупные предприятия.

В профайле "ТЕДИС Украина" редакция отметила разветвленную сеть региональных подразделений компании, представленную в 32 городах, и масштаб покрытия – на сегодня он составляет 45 тысяч торговых точек.

Интересно, что за год рейтинг "100 крупнейших компаний" покинули более десятка компаний, а в целом список обновился на 15%.