Теперь я могу рыбачить – Антон Скачков

Благотворительная организация и протезное предприятие помогают людям с инвалидностью быть максимально независимыми

Чемпион Паралимпийских игр 2004 года Антон Скачков

Протез от государства украинский спортсмен, рекордсмен и чемпион Паралимпийских игр 2004 года Антон Скачков получил десять лет назад. С тех пор возможности заменить изделие, которое уже износилось, не было. Впрочем, косметический протез, который можно получить бесплатно, не влияет на повседневную жизнь — он не помогает в быту. Рассчитывать на более функциональное и современное устройство не приходилось.

"Получить современный функциональный протез от государства сегодня сложно. Особенно остро эта проблема стоит для верхних конечностей. Также у социальных служб есть приоритеты относительно разных групп населения. Кроме того, цены, установленные государством на изделия, не повышались много лет, несмотря на инфляцию и рост затрат в производстве. За эти деньги невозможно изготовить современный протез", - отметил директор протезного предприятия "АЕ. БРИК" Евгений Брик.

Антон Скачков потерял правую руку в 13 лет в результате взрыва устройства. Еще в больнице он начал тренироваться, чтобы вернуть хоть часть утраченных способностей и навыков. После реабилитации решил попробовать себя в спорте для людей с инвалидностью. Спустя год Антон принимал участие в чемпионате Украины.

За десять лет выступлений в сборной страны он стал чемпионом Паралимпийских игр и рекордсменом мира по прыжкам в длину. Сегодня Антон работает в детско-юношеской спортивной школе для людей с инвалидностью тренером. В этом деле и в повседневной жизни ему нужен был функциональный электро-механический протез.

"Государство не оплачивает такие протезы. Последний раз получал косметический в 2011 году — бесполезная штука", - говорит Антон Скачков.

Благотворительный фонд Red Line Foundation объединился с предприятием "АЕ. БРИК" (представитель Otto Bock в Украине), чтобы помочь Антону получить протез, который позволит заниматься повседневными делами и тренерской деятельностью, водить автомобиль, кататься на велосипеде, ходить с семьей на рыбалку и быть максимально независимым.

"Этим протезом я могу взять телефон, стакан, а бесплатный протез абсолютно не функционален. Теперь я могу рыбачить, жизнь становится ярче намного. Новый протез поможет и в тренерской деятельности, когда я работаю с детьми, мне нужно использовать спортивный инвентарь. Электро-механический протез — это слишком дорого, чтобы просто взять и купить. Благодарен фонду и специалистам протезного предприятия", - отметил Антон Скачков.

Справка. Red Line Foundation основан в 2019 году в Швейцарии. Основная цель фонда – финансовая помощь в приобретении протезов для людей после ампутации или для людей, которые родились без конечностей. Благотворительная организация создана благодаря частной инициативе Родиона Бутко и финансируется за счет доходов его компании. Red Line Foundation работает в Европе. В организацию может обратиться любой, кто нуждается в протезировании. Каждый случай рассматривается индивидуально. Все, что нужно сделать, – прислать документы, подтверждающие диагноз, и счет из больницы, где пациент собирается получить протезную помощь, по адресу [email protected].

ООО СПОП "АЕ. БРИК" основано в 1997 году и является одним из первых негосударственных предприятий, производящих изделия для людей с инвалидностью. СПОП "АЕ. БРИК" было создано при поддержке фирмы "ОТТО БОКК Ортопедическая промышленность ГмбХ" (Германия), торговым представителем которой оно является. Предприятие изготавливает сложные протезы верхних и нижних конечностей, в том числе биоэлектрические, фирмы "ОТТО БОКК".