Трансплантация костного мозга у детей

Трансплантация костного мозга (стволовых клеток) с частичной совместимостью настолько же эффективна, как и с полной совместимостью

Врачи Центра костного мозга Acıbadem рассказывают о последних разработках в этой области и обо всех нюансах трансплантации стволовых клеток у детей с частичной совместимостью: кому подходит, какие заболевания лечит, как проводится и кто может стать донором.

Трансплантация костного мозга проводится детям с врожденными и онкологическими заболеваниями. Она также применима даже к новорожденным. Сегодня жизнь младенцев с врожденными нарушениями иммунной системы и опасными для жизни состояниями можно спасти с помощью трансплантации.

Наилучший донор – кровный брат или сестра

"Рост детей до определенного момента продолжается, и их костный материал нельзя считать идентичным со взрослыми. Из-за этого лучшими донорами выступают кровные братья или сестры, а также некровные доноры с частичной совместимостью костного материала и кандидаты из Всемирного банка доноров, которые максимально совпадают с пациентом по нужным для операции параметрам", – подчеркивает профессор сети клиник Acıbadem, доктор медицинских наук Бюлент Антмен.

Профессор сети клиник Acıbadem, доктор медицинских наук Бюлент Антмен

Кровный брат или сестра – предпочтительный выбор ввиду хорошего соответствия тканей между реципиентом и донором. Из практики – наблюдаются минимальные риски инфицирования и меньшее отторжение пересаживаемого материала, чем в других донорских группах.

К тому же в данном случае может применяться дополнительная терапия по протоколу Тюбингена для предотвращения отторжения трансплантата. Это, как заявляет профессор Группы медицинских компаний Acıbadem Гюлюз Озтурк, позволяет дать шанс многим нуждающимся в операции, у кого нет кровных братьев или сестер.

Этапы трансплантации костного мозга у детей

Накануне трансплантации и пациенту, и его донору проводят все скрининговые тесты, ведь если болезнь имеет наследственный фактор – ее важно исключить у соответствующих доноров-родственников.

Также, до пересадки, пациенту проводятся нефрологическое, респираторное и кардиологическое обследование вместе с тестами на различные инфекции и биохимическим анализом крови. Далее осуществляется интенсивная химиотерапия с целью устранения злокачественных клеток и освобождения места для новых стволовых клеток. А в день самой пересадки пациенту вводятся стволовые клетки, которые размножаются и оседают в течение 24–72 часов. Затем, на первой неделе, никакой реакции иммунной системы на новые клетки может не быть, но в этот период стоит максимально убрать все лекарства, которые могут негативно повлиять. Спустя некоторое время может появиться реакция "трансплантат против хозяина" (температура, сыпь или лихорадка с диареей).

Профессор Группы медицинских компаний Acıbadem Гюлюз Озтурк

"Самое важное – избежать/предотвратить отторжение донорского материала, так как старые клетки начинают "бороться" с новыми, и в этом может помочь медикаментозное лечение", - говорит профессор Гюлюз Озтурк.

Что после трансплантации?

Профессор Антмен описывает посттрансплантационный период следующим образом: "Полное восстановление организма происходит в течение 1 года после пересадки костного мозга, даже если не возникает никаких проблем. В этот период очень важно бороться с инфекциями. Необходимо как минимум 6-месячное наблюдение с применением лекарств и последующее 6-месячное наблюдение без лекарств. После реорганизации иммунной системы и полного выздоровления необходимо контролировать здоровье ребенка вплоть до 20 лет, отслеживая его период полового созревания, гормональный баланс и т. д.".

В трансплантации костного мозга с частичной совместимостью уже достигнуты многообещающие успехи. Это прекрасное решение при многих опасных заболеваниях – от врожденных гематологических, до онкологии.

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