Ты звезда, когда помогаешь детям! "АТБ" объединяет миллионы украинцев для спасения малышей с онкозаболеваниями

Стартовал второй сезон благотворительной акции "Мене це стосується. А тебе?"

В Украине в начале ноября стартовал второй сезон беспрецедентной по масштабу и социальной значимости акции "Мене це стосується. А тебе?", которую проводят Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", торговая компания "АТБ-Маркет" и фонд "Таблеточки".

Целью данного проекта стал сбор средств на медикаменты, а также закупку новейшего медицинского оборудования для онкологических клиник и медцентров страны. Прошлой осенью в рамках акции удалось собрать более десяти миллионов гривен, которые были немедленно направлены на целевую помощь онкобольным детям.

"Раку безразличны пандемия и карантин. Рак не делает скидку на "зеленые", "оранжевые" и "красные" зоны. От рака пока не придумана вакцина… Вместе с благотворительным фондом "Таблеточки" и нашими партнерами мы повторно запускаем во всех магазинах нашей торговой сети благотворительную акцию для помощи детям с онкозаболеваниями. В этот раз она будет еще масштабнее, с более амбициозными целями, с привлечением максимально широкого круга партнеров и единомышленников", — написал на своей странице в Facebook председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Как и в прошлом году, основной площадкой для проекта стали супермаркеты крупнейшей по многим показателям торговой сети Украины. Сегодня в 334 населенных пунктах страны, включая и Киев, функционируют 1276 магазинов "АТБ".

Принять участие в акции и увеличить шансы малышей на выздоровление может каждый из нас. В течение ноября, с 1-го по 30-е, в прикассовых зонах всех магазинов "АТБ", которых только в нашем столичном регионе более трех сотен, будет размещена полка с благотворительными товарами. Каждый покупатель сможет выбрать желаемый вариант. Также их можно найти непосредственно на кассах магазинов. В акционном ассортименте – мини-шоколадки, желейные конфеты, жевательные резинки, влажные салфетки, стаканчики для напитков, шоколадные батончики и т. д. Вся прибыль от этих товаров (за вычетом налогов), а также по 0,5 грн от покупки товаров, предоставленных партнерами, среди которых крупные компании и известные бренды*, будет направлена на лечение онкобольных малышей — подопечных благотворительного фонда "Таблеточки".

БФ "Таблеточки" уже более десяти лет работает в четырех направлениях: адресная помощь украинским семьям, системная помощь детским онкологическим отделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медперсонала. Фонд был основан в 2011 году. За это время адресную помощь получили более 5000 семей. Сейчас под опекой БФ "Таблеточки" находятся 500 украинских детей и 21 онкологическое отделение по всей Украине.

"Для меня эта акция особенная. Она объединяет всю страну и показывает, насколько важно участие каждого человека, как легко и просто делать добро... Вместе мы приближаем будущее, где ни один украинский ребенок не умирает от рака. Нас с вами это касается", – сказала директор фонда "Таблеточки" по стратегическому партнерству Светлана Пугач.

Второй год подряд крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины объединяет миллионы украинцев вокруг решения острой социальной проблемы. Речь идет о помощи онкобольным детям, для которых своевременное и правильное лечение — это вопрос здоровья и даже жизни. Только представьте себе: в среднем за год страшный диагноз "рак" в нашей стране ставят более чем тысяче детей. Это означает, что каждый день три украинские семьи узнают, что их ребенку предстоит тяжелая борьба за жизнь. В развитых странах Европейского Союза больше 80% малышей выходят из этой битвы победителями. Современная медицина способна творить чудеса. Правда, есть и другая сторона медали – такое лечение требует современного медоборудования и препаратов. Оно является достаточно дорогостоящим и, увы, не по карману многим семьям, в том числе и киевским. Суровая статистика показывает, что на данный момент в Украине рак побеждают меньше половины заболевших детей.

Тем не менее он победим. Шансы на выздоровление и возвращение к нормальной жизни у тысяч украинских детей есть. Они значительно увеличиваются благодаря деятельности социально ответственного и патриотичного бизнеса, помощи благотворителей, привлечению внимания общества и государства. Необходимы общие усилия. Помочь легко. Внести свой вклад можно, не отрываясь от привычных дел. Например, покупая продукты в магазине "АТБ". Принять участие в акции и увеличить шансы малышей на выздоровление может каждый.

Как отметил директор Благотворительного фонда "АТБ" Сергей Демченко, качественная и результативная помощь может быть только системной. Потому и было принято решение второй год подряд провести столь масштабную и значимую для общества благотворительную акцию, объединить как партнеров по бизнесу, так и миллионы украинцев. Только сплотившись, мы сможем достичь максимального результата. Когда речь идет о детском здоровье, это бесценно.

Новый сезон обещает быть не менее успешным и ярким, чем предыдущий. Акцию "Мене це стосується. А тебе?" поддержали 13 звезд украинского шоу-бизнеса. Это такие популярные личности, как Олег Винник, Наталья Сумская, Анна Тринчер, Богдан Шелудяк, Эктор Хименес-Браво, Jerry Heil, Королева ночи Ольга Полякова, Владимир Остапчук, Злата Огневич, DZIDZIO, KAZKA, Анна Буткевич.

Слоган наиболее масштабной благотворительной акции осени – "Ты звезда, когда помогаешь детям". Суть его в том, что не обязательно быть звездой, миллионером, меценатом или VIP-персоной, чтобы помогать детям. Каждый из киевлян может считать себя звездой, подключившись к благородному делу.

Ищите на прилавках "АТБ" ценники с пометкой "Помогаю детям!" на товарах торговых марок: Pepsi, Lays, Yarych, "Водный мир", Rochen, SPLAT, "Хрещатик", "Каштан", MacCoffee, Jacobs, "Щедрий Дар", Huggies, "Малятко", Start!, Henkel, P&G, "Суши повар", Hokkaido club, Izobiliti, "Хрус team", Levada, Kotex, "Фрекен Бок", "КОМО", Nivea, "Машенька", Milka, "Бон Буассон", Carte Noire.