В Киеве откроется желтая ветка метро

Интригующая реклама оказалась акцией ко дню рождения МЕТRО

Что произошло. В августе в Киеве появилась интригующая наружная реклама с надписью "Желтая ветка МЕТRО в сентябре". И пользователи соцсетей начали бурно ее обсуждать. Киевляне разделились на 2 лагеря: одни обсуждали, куда будет вести новая ветка, другие заметили сходство рекламы с брендом МЕТRО и начали шутить по поводу точной иронии сети над своим названием.

Оказалось, что такая рекламная кампания была тизером акции ко дню рождения МЕТRО. Бренд решил к восемнадцатилетию обыграть свое название и на несколько дней запустить свой "собственный маршрут" МЕТRО как еще один способ отпраздновать годовщину вместе с клиентами. Маршрут желтой ветки соединит все торговые центры МЕТRО и будет катать победителей акции на желтых спорткарах с личным водителем за покупками.

Чтобы получить возможность проехаться 18-19 сентября на желтой ветке МЕТRО, нужно зарегистрироваться на сайте METRO на странице акции и дождаться публикации результатов розыгрыша.