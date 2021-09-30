В сентябре Киевстар включил связь 4G на частотах 900 МГц в 132 населенных пунктах

Возможность доступа к новым мобильным технологиям появилась еще у 83 тысяч жителей Украины

В сентябре 2021 года "Киевстар" активировал технологию 4G на 75 базовых станциях. В результате еще 83 тысячи жителей Украины в 132 населенных пунктах получили возможность доступа к скоростному мобильному интернету. В частности, это населенные пункты Верхний Лужок, Ясеница-Замкова, Хатки (Львовская область), Точилово, Новогеоргиевка, Топали (Одесская область), Шевченково, Кийлов, Сомкова Долина (Киевская область), Любар, Стрижевка, Иванковци (Житомирская область).

Во II квартале 2021 года "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи около 1,5 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось во II квартале 2021 года на 32,3%. А потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 23,6%. На сегодня связью 4G в сети "Киевстар" пользуется 10,3 миллиона человек.

В сети "Киевстар" технология LTE активирована почти на 18 тысячах базовых станций. В результате более 89% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G. Телеком-оператор продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Новые технологии мобильной связи предоставляют людям больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.