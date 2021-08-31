Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости компаний

В Украине открыли второй кинотеатр будущего

Актуально
31 августа, 17:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В кинотеатре Miromax в Тернополе начал работать кинозал на основе уникальной LED-технологии от Samsung

В Тернополе открылся кинотеатр будущего Miromax в ТРЦ "Подоляны". Подобные кинозалы на основе уникальной LED-технологии от Samsung уже начали свою работу в США, Китае, Германии, а теперь заработали и для украинского зрителя.

Первый оценили киевляне

Первый такой кинотеатр появился в Киеве. Новая киносеть Miromax заработала в конце 2020 года в ТРЦ "Аладдин" на столичных Позняках. Кинотеатр с залом c экраном Samsung Onyx оказался первым не только в Украине, но и в Восточной Европе.

Киевляне оценили четкость и яркость изображения, которого невозможно достичь ни с одним проектором. Кинотеатр "Миромакс" порадовал столичных зрителей ультрасовременным дизайном и максимально автоматизированным обслуживанием.

В чем уникальность залов с экранами Samsung Onyx

По словам экспертов, старые проекторы, на которых наши родители смотрели шедевры мирового кинематографа долгие годы, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые технологии.

Уникальность Samsung Onyx заключается в том, что изображение не проецируется на экран или другую поверхность, а создается и отображается непосредственно самим дисплеем.

Благодаря этому возникает контрастная картинка, наполненная деталями и реалистичными оттенками, даже в самых темных и насыщенных черным цветом сценах. Поэтому зрители могут насладиться долгожданными фильмами, отраженными именно так, как это задумывалось их создателями.

Кстати, такая система устраняет необходимость обустраивать отдельные помещения для трансляции, а освобожденное пространство можно использовать для дополнительных рядов или залов.

Основные преимущества технологии Samsung Onyx:

  • чрезвычайная контрастность и реалистичность изображения с глубокими черными оттенками;
  • поддержка HDR;
  • пиковая яркость, значительно превышает свойства стандартных проекторов;
  • однородность изображения и отсутствие искажений, присущих обычным киноэкранам;
  • исключительное качество изображения даже при слабом освещении.

Погружение в виртуальный мир

"Компания Samsung Electronics в очередной раз доказывает: она не гонится за трендами, а создает их сама. Кинотеатры будущего на основе Samsung Onyx гарантируют своим посетителям совершенно новый опыт просмотра благодаря объединению визуальных свойств LED-технологий с сверхбольшими экранами для как можно более полного погружения в виртуальный мир. Учитывая успех первого кинотеатра Miromax в Киеве, нам приятно констатировать, что новый объект в Тернополе зрители встретили с не меньшим энтузиазмом и восторгом", - отметил Юрий Тараганський руководитель направления B2B компании "Samsung Electronics Украина".

Новый кинотеатр в Тернополе работает с соблюдением всех ограничений и мер в связи с пандемией.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
62
38
32
132
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
29
23
28
80
3
flag ПКР ПКРRPC
25
16
33
74
4
flag США СШАUS
24
24
15
63
5
flag Украина УкраинаUA
15
33
19
67
6
flag Бразилия БразилияBR
14
11
17
42
7
flag Нидерланды НидерландыNL
14
9
9
32
8
flag Австралия АвстралияAU
13
21
20
54
9
flag Италия ИталияIT
11
18
14
43
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
10
1
4
15
Все медали Паралимпиады
COVID-19 в Украине
1 356 случаев за сутки
Подробнее
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Комаровский в теме
Когда сбивать температуру у ребенка
Спроси у доктора
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять