В Украине открыли второй кинотеатр будущего

В кинотеатре Miromax в Тернополе начал работать кинозал на основе уникальной LED-технологии от Samsung

В Тернополе открылся кинотеатр будущего Miromax в ТРЦ "Подоляны". Подобные кинозалы на основе уникальной LED-технологии от Samsung уже начали свою работу в США, Китае, Германии, а теперь заработали и для украинского зрителя.

Первый оценили киевляне

Первый такой кинотеатр появился в Киеве. Новая киносеть Miromax заработала в конце 2020 года в ТРЦ "Аладдин" на столичных Позняках. Кинотеатр с залом c экраном Samsung Onyx оказался первым не только в Украине, но и в Восточной Европе.

Киевляне оценили четкость и яркость изображения, которого невозможно достичь ни с одним проектором. Кинотеатр "Миромакс" порадовал столичных зрителей ультрасовременным дизайном и максимально автоматизированным обслуживанием.

В чем уникальность залов с экранами Samsung Onyx

По словам экспертов, старые проекторы, на которых наши родители смотрели шедевры мирового кинематографа долгие годы, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые технологии.

Уникальность Samsung Onyx заключается в том, что изображение не проецируется на экран или другую поверхность, а создается и отображается непосредственно самим дисплеем.

Благодаря этому возникает контрастная картинка, наполненная деталями и реалистичными оттенками, даже в самых темных и насыщенных черным цветом сценах. Поэтому зрители могут насладиться долгожданными фильмами, отраженными именно так, как это задумывалось их создателями.

Кстати, такая система устраняет необходимость обустраивать отдельные помещения для трансляции, а освобожденное пространство можно использовать для дополнительных рядов или залов.

Основные преимущества технологии Samsung Onyx:

чрезвычайная контрастность и реалистичность изображения с глубокими черными оттенками;

поддержка HDR;

пиковая яркость, значительно превышает свойства стандартных проекторов;

однородность изображения и отсутствие искажений, присущих обычным киноэкранам;

исключительное качество изображения даже при слабом освещении.

Погружение в виртуальный мир

"Компания Samsung Electronics в очередной раз доказывает: она не гонится за трендами, а создает их сама. Кинотеатры будущего на основе Samsung Onyx гарантируют своим посетителям совершенно новый опыт просмотра благодаря объединению визуальных свойств LED-технологий с сверхбольшими экранами для как можно более полного погружения в виртуальный мир. Учитывая успех первого кинотеатра Miromax в Киеве, нам приятно констатировать, что новый объект в Тернополе зрители встретили с не меньшим энтузиазмом и восторгом", - отметил Юрий Тараганський руководитель направления B2B компании "Samsung Electronics Украина".

Новый кинотеатр в Тернополе работает с соблюдением всех ограничений и мер в связи с пандемией.