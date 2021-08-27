В YASNO рассказали, какие энергоэффективные мероприятия позволили ЖСК "Дніпрові хвилі" почти в три раза уменьшить энергозатраты

Жители киевской многоэтажки, которой более полувека, сделали свой дом теплым, уютным и при этом снизили расходы на коммуналку

ЖСК "Дніпрові хвилі"

Может ли каждый следующий отопительный сезон стоить дешевле, чем предыдущий? Как повысить рыночную стоимость жилья с минимальными собственными затратами? С чего следует начинать модернизацию дома? Все эти вопросы беспокоят жителей большинства столичных домов, которые имеют физический износ и требуют ремонта. Поставщик электроэнергии, газа и решений по энергоэффективности YASNO поддерживает стремление ОСМД и ЖСК уменьшать расходы на коммунальные услуги, поэтому консультирует по вопросам энергоэффективности, проводит энергоаудит домов и представляет успешные кейсы внедрения энергоэффективных мероприятий объединениями жителей в столице.

Жилищно-строительный кооператив "Дніпрові хвилі" существует с 1965 года. В 2014, когда задолженность перед тепловиками превышала 300 тисяч гривен, Елена Пономарева взяла в управление дом, в котором проживала с детства.

"Сложно было даже представить, что в один момент мы можем остаться без коммунальных услуг. Брать в управление дом с таким большим долгом было страшно, но оказаться без коммунальных услуг еще страшнее", – вспоминает Елена.

ЖСК "Дніпрові хвилі" Теплопункт до модернизации Обновленный теплопункт ЖСК "Дніпрові хвилі" 1 /3

На общем собрании жители установили тариф на обслуживание дома, который позволил оплачивать текущие долги и накопить определенные сбережения. Как только оплатили задолженность, начали думать, как уменьшить расходы на коммунальные услуги. Решили принять участие в городской программе 70/30.

"70% общего бюджета потратили на модернизацию теплового пункта, эту сумму заплатил город. А наши 30%, которые вложили жители дома использовали на установку в подъездах дополнительных дверей и запорной арматуры, которая позволит в случае аварийной ситуации перекрыть от горячего снабжения лишь несколько квартир и не спускать воду из всего дома. Также мы провели энергоаудит, модернизировали систему освещения в доме, что позволило уменьшить затраты на электроэнергию для мест общего пользования, сделали ремонт в подъездах и подвале, утеплили фасад здания. Для сравнения, в 2016 году за год мы потребляли более 448 Гкал, а в 2020, после внедрения всех энергоэффективных мероприятий, – 182 Гкал. Экономия нас очень порадовала", – рассказала Елена Пономарева.

Елена Пономарева

Энергопоставщик YASNO напоминает, чтобы внедрить энергосберегающие мероприятия за счет государственного или местного бюджетов, сначала необходимо провести энергоаудит многоэтажки и получить сертификат энергоэффективности. В сертификате указывается класс энергоэффективности дома по шкале от наиболее высокой оценки A до наименьшей G, описываются причины потери энергии, а также рекомендованные меры по повышению энергоэффективности. А в отчете об энергоаудите содержится детальный план комплексных энергоэффективных мероприятий с указанием их стоимости и сроков окупаемости.

"ОСМД и ЖСК в столице могут обратиться к поставщику YASNO, чтобы получить консультации по экономному потреблению энергоресурсов, заказать энергоаудит, выбрать энергоэффективные наборы со скидкой и климатическую технику. Сделать это можно в энергоофисах YASNO или позвонить в контакт-центр по телефонам: (044/066/067/093) 277-18-18", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.