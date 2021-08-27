Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости компаний

В YASNO рассказали, какие энергоэффективные мероприятия позволили ЖСК "Дніпрові хвилі" почти в три раза уменьшить энергозатраты

Актуально
27 августа, 12:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жители киевской многоэтажки, которой более полувека, сделали свой дом теплым, уютным и при этом снизили расходы на коммуналку
ЖСК "Дніпрові хвилі"

Может ли каждый следующий отопительный сезон стоить дешевле, чем предыдущий? Как повысить рыночную стоимость жилья с минимальными собственными затратами? С чего следует начинать модернизацию дома? Все эти вопросы беспокоят жителей большинства столичных домов, которые имеют физический износ и требуют ремонта. Поставщик электроэнергии, газа и решений по энергоэффективности YASNO поддерживает стремление ОСМД и ЖСК уменьшать расходы на коммунальные услуги, поэтому консультирует по вопросам энергоэффективности, проводит энергоаудит домов и представляет успешные кейсы внедрения энергоэффективных мероприятий объединениями жителей в столице.

Жилищно-строительный кооператив "Дніпрові хвилі" существует с 1965 года. В 2014, когда задолженность перед тепловиками превышала 300 тисяч гривен, Елена Пономарева взяла в управление дом, в котором проживала с детства.

"Сложно было даже представить, что в один момент мы можем остаться без коммунальных услуг. Брать в управление дом с таким большим долгом было страшно, но оказаться без коммунальных услуг еще страшнее", – вспоминает Елена.

ЖСК "Дніпрові хвилі"
Теплопункт до модернизации
Обновленный теплопункт ЖСК "Дніпрові хвилі"
1/3

На общем собрании жители установили тариф на обслуживание дома, который позволил оплачивать текущие долги и накопить определенные сбережения. Как только оплатили задолженность, начали думать, как уменьшить расходы на коммунальные услуги. Решили принять участие в городской программе 70/30.

"70% общего бюджета потратили на модернизацию теплового пункта, эту сумму заплатил город. А наши 30%, которые вложили жители дома использовали на установку в подъездах дополнительных дверей и запорной арматуры, которая позволит в случае аварийной ситуации перекрыть от горячего снабжения лишь несколько квартир и не спускать воду из всего дома. Также мы провели энергоаудит, модернизировали систему освещения в доме, что позволило уменьшить затраты на электроэнергию для мест общего пользования, сделали ремонт в подъездах и подвале, утеплили фасад здания. Для сравнения, в 2016 году за год мы потребляли более 448 Гкал, а в 2020, после внедрения всех энергоэффективных мероприятий, – 182 Гкал. Экономия нас очень порадовала", – рассказала Елена Пономарева.

Елена Пономарева

Энергопоставщик YASNO напоминает, чтобы внедрить энергосберегающие мероприятия за счет государственного или местного бюджетов, сначала необходимо провести энергоаудит многоэтажки и получить сертификат энергоэффективности. В сертификате указывается класс энергоэффективности дома по шкале от наиболее высокой оценки A до наименьшей G, описываются причины потери энергии, а также рекомендованные меры по повышению энергоэффективности. А в отчете об энергоаудите содержится детальный план комплексных энергоэффективных мероприятий с указанием их стоимости и сроков окупаемости.

"ОСМД и ЖСК в столице могут обратиться к поставщику YASNO, чтобы получить консультации по экономному потреблению энергоресурсов, заказать энергоаудит, выбрать энергоэффективные наборы со скидкой и климатическую технику. Сделать это можно в энергоофисах YASNO или позвонить в контакт-центр по телефонам: (044/066/067/093) 277-18-18", – рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
17
10
14
41
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
9
9
27
3
flag ПКР ПКРRPC
7
7
10
24
4
flag Австралия АвстралияAU
7
4
7
18
5
flag США СШАUS
6
3
1
10
6
flag Нидерланды НидерландыNL
5
4
2
11
7
flag Бразилия БразилияBR
4
4
5
13
8
flag Италия ИталияIT
4
4
4
12
9
flag Азербайджан АзербайджанAZ
3
0
2
5
10
flag Украина УкраинаUA
2
10
6
18
Все медали Паралимпиады
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 032 случая за сутки
Подробнее
Власть
Визит президента Украины в США
До встречи Зеленского и Байдена осталось
Подробнее
Комаровский в теме
Чем рисование полезно для вашего ребенка
Спроси у доктора
WOW NEWS
Легендарная группа уже сегодня презентует 3 новые песни
Больше деталей
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Бархатный сезон
Куда поехать на море осенью
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять