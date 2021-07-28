Вместо заброшенной промзоны: на Подоле появится современный жилой район с выходом на Днепр

Жилой район "Новый Подол" станет не только эстетичным и удобным центром для жизни, работы и отдыха, но и откроет доступ к Днепру всем жителям города

На Подоле появится прогрессивный жилой район – "Новый Подол". Здесь разместятся жилые дома, офисные пространства, образовательные учреждения, культурные центры и ивент-пространства, а также – общественная набережная и городской пляж.

"Новый Подол" – это ревитализация заброшенной промзоны, которая тянется вдоль Днепра. Уже почти 100 лет Киев отрезан от воды промышленными зданиями и цехами, многие из которых не работают десятилетиями. Здесь нет общественных пространств и мест для прогулок. "Новый Подол" изменит ситуацию. Он станет местом силы района – будет устремлять его в будущее, при этом органично интегрироваться в старый Подол.

При разработке проекта авторы учитывали успешные зарубежные примеры ревитализации. "Новый Подол" будет человекоцентричным: этажность зданий составит не более 12 этажей, а архитектура будет разнообразной и дружелюбной. При этом к любой точке района можно будет добраться пешком.

"Мы уделили отдельное внимание интеграции нового района в старый Подол, поэтому сохранили свойственную ему квартальную застройку с визуальными и физическими разрывами. Средняя этажность, человеческий масштаб внутренних улиц, открытость и безбарьерность, пешеходная набережная, подземный паркинг – необходимые атрибуты счастливой и здоровой жизни как жителей и пользователей Нового Подола, так и киевлян в целом", – отмечает архитектор и автор концепции проекта Гриша Зотов.

"Новый Подол" – это полифункциональный район, поделенный на 7 кварталов, с общей площадью в более чем 10 га. Здесь построят жилые комплексы (общая площадь – 115 500 м²), а также коммерческие и офисные помещения (91 800 м²) с приватными и общественными террасами с видом на Днепр. Кроме того, в районе будет работать два детских сада, школа, культурный центр и концертная площадка под открытым небом. Также здесь обустроят беговые и велодорожки, футбольное поле, баскетбольную площадку, тренажер для альпинистов и скейт-парк.

Место силы "Нового Подола" – набережная. Она будет тянуться вдоль Днепра на километр и станет полноценным общественным пространством для всех жителей Киева. При ее создании авторы проекта учитывали опыт Амстердама, Стокгольма, Копенгагена и других европейских городов, расположенных у воды.

На набережной обустроят террасы и общественные пространства. Здесь будут работать кафе, бары и рестораны, амфитеатр, лодочная станция, а также прокат каяков. Кроме того, рядом с набережной появится городской пляж – единственный в центре Киева.