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Vodafone Украина объявляет результаты деятельности в 2Q2021

Актуально
2 сентября, 11:00
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Vodafone демонстрирует рост финансовых показателей, IoT подключений и доходов от роуминга

Группа компаний Vodafone Украина улучшила основные финансовые показатели во втором квартале 2021 года. Доход группы в апреле-июне 2021 года составил 4,9 млрд грн. Vodafone Украина достигла двухцифрового роста доходов, увеличив выручку на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Остальные финансовые показатели группы во II квартале 2021 года также демонстрируют устойчивый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель OIBDA увеличился на 31% – до 2,8 млрд грн. Маржа OIBDA выросла на 5,3 п.п. до 57,9%. Чистая прибыль возросла на 20% и составила 1,2 млрд грн.

Основным фактором роста стало увеличение потребления услуг связи в voice&data тарифах. Постепенное восстановление доходов от роуминга также повлияло на рост доходов. Во втором квартале 2021 года выручка от роуминга собственных абонентов увеличилась на 22%, а рост потребления составил 57% по сравнению с III кварталом прошлого года, традиционно самым оживленным периодом. Потребления данных в роуминге в апреле-июне 2021 года уже превысило объемы аналогичного периода 2019 года. Наметившаяся тенденция позволяет надеяться, что доходы от роуминга также вернутся к прежнему, "доковидному", уровню уже в следующем году.

Vodafone отмечает увеличение спроса на услуги на базе Интернета вещей (IoT). Так, количество IoT-пользователей за год увеличилось на 30%. Наиболее популярные на сегодняшний день отрасли применения IoT: безопасность, финансы и розничная торговля, коммунальные услуги, транспорт и логистика.

Также стоит отметить оживление в сегменте мобильного ритейла: по результатам II квартала Vodafone увеличил рентабельность и выручку от продажи техники в собственной розничной сети.

Капитальные инвестиции Vodafone Украина во II квартале 2021 года составили 584 млн грн и в основном направлены на развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета. Общие инвестиции компании в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 30,3 млрд грн.

Акцент на развитие сетей 4G и рост количества дата-пользователей отразился на увеличении потребления дата-услуг и, соответственно, ARPU на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором квартале 2021 года показатель составил 83,1 грн.

База клиентов Vodafone во втором квартале 2021 года остается стабильной, на уровне 18,9 млн. При этом наблюдается рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, особенно благодаря увеличению количества новых подключений в сегменте IoT.

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