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За 11 лет сотрудничества Gebr. Heinemann и BF&GH Travel Retail Limited в бюджет Украины было уплачено около 1 млрд грн налогов

Актуально
22 сентября, 14:14
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За время работы компаний в Украине также было создано около 800 рабочих мест с европейским уровнем зарплаты
Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц, совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн

Сотрудничество компаний Gebr. Heinemann и BF&GH Travel Retail Limited позволяет предоставлять лучший сервис и выбор товаров для всех категорий путешественников, привлекая в государственный бюджет Украины крупные суммы в виде налогов и социальных платежей. Об этом заявил совладелец BF&GH Travel Retail Limited Артур Гранц в ходе празднования 11-летия совместной работы компаний в Украине.

"За годы работы в бюджет Украины было уплачено налогов и социальных платежей около 1 млрд грн. Несмотря на COVID-19 и падение экономики, наши компании в Украине заплатили в 2020 году 177 млн грн, за 8 месяцев этого года – 182 млн грн. Кроме налогов мы заплатили в виде арендных платежей аэропорту Борисполь с начала нашей работы 2,4 млрд грн. Другим аэропортам, в Одессе и в Жулянах, мы заплатили арендных платежей около 300 млн грн", – сообщил Гранц.

По словам бизнесмена, за время работы компаний в Украине было создано около 800 рабочих мест.

"Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства", – подчеркнул он.

Высшее руководство Gebr. Heinemann и BF&GH Travel Retail Limited
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В свою очередь, совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн отметил, что BF&GH Travel Retail – международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса.

"С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в Борисполе, Жулянах и Одессе", – заметил Клаус Хайнеманн.

Украина продолжает быть важным направлением работы Gebr. Heinemann, сказал генеральный директор Макс Хайнеманн.

"Мы продолжим инвестировать в текущую инфраструктуру, начиная с некоторых магазинов в аэропорту Борисполь в 2022 году, и продолжим расширять бизнес",- констатировал он.

Первый duty-free магазин BF&GH Travel Retail начал работу в 2010 году в терминале F аэропорта Борисполь. С тех пор магазины компании появились также в терминале D, в аэропорту Жуляны и 13 наземных пунктах пропуска на территории Украины.

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