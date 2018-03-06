На территории Молдовы задержали рекордную партию героина

Сегодня, 16:12

Перекрыть крупный канал поставки тяжелых наркотиков  в страны ЕС коллегам из Молдовы помогли украинские пограничники 

Пограничники провели совместную операцию. Фото: пресс-служба ГПСУ
Пограничники провели совместную операцию. Фото: пресс-служба ГПСУ

Недавно украинские и молдавские пограничники общими усилиями перекрыли международный канал транспортировки наркотиков в Европу.

"Украинские оперативники разоблачили причастных к организации этого канала и, как результат, на территории Молдовы задержали 84 килограмма героина", – сообщают в ГПС.

Вместе с партией героина были задержаны пятеро граждан Турции,которые организовали и занимались доставкой наркотиков через Турцию, Болгарию, Румынию и Молдову с целью дальнейшего транзита в в страны Западной Европы.

Напомним, недавно на Буковине задержали "наркобаронов". Девять местных жителей изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов. Прекурсоры, химические реактивы и другие необходимые вещества они заказывали через почту на подставное лицо. Часть изготовленного психотропа через частных перевозчиков отправляли контрабандой в ЕС

На Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли  психотропные препараты "Субутекс".

На Закарпатье задержали банду наркоторговцев, которые оптом поставляли тяжелые наркотики местным "потребителям", а также клиентам из центральных и восточных регионов Украины.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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