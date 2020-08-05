Украинцы в Бейруте: "Здания лежат, небо было красным, среди пострадавших есть наши"

Проживающие в Бейруте украинцы рассказали о том, каким был взрыв и его последствия

От взрыва в Бейруте пострадала семья и жилье украинки, а сын еще одной украинки командует расчетом местных спасателей. Об этом сайту "Сегодня" сообщила представитель украинской диаспоры в Ливане Ирина Жарамани.

"Есть семья украинки, у которой поврежден дом в Бейруте. Речь идет о семье, в которой трое детей от 10 до 12 лет. Эти люди проживали в радиусе километра-двух от эпицентра взрыва, сейчас они выехали к родственникам. Знаю, что они получили травмы в виде порезов. Кстати, незадолго до взрыва эта женщина собиралась вылетать в Киев", – рассказала нам Ирина Жарамани.

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По словам самой Ирины, она живет на расстоянии 20 км от Бейрута.

"Точнее, над Бейрутом. В момент взрыва я подумала, что это бомбардировка со стороны Израиля. Все дрожало и выло, мы увидели клубы дыма, после этого сразу перебежали в безопасную комнату на первом этаже. Там находились до того момента, пока не выяснилось, что именно произошло", – рассказала женщина.

О ситуации в самом Бейруте Ирина говорит так: "Этого не передать словами. Весь Бейрут уничтожен. Здания возле эпицентра – они лежат на земле. Радиус кратера в эпицентре взрыва – 500 метров. Работы по ликвидации ведутся активно. Кстати, в спасательной операции участвует сын одной из украинок, харьковчанки, он руководит спасателями и медиками".

Еще одна украинка, проживающая в Бейруте, член правления украинской диаспоры, Анна Сейф ель Дин, рассказала нам, что незадолго до взрыва отправилась в поездку.

"Нам повезло, потому что мы уехали из дома. О взрыве мы узнали по дороге из новостей. Сейчас говорят, что на сегодняшний день известно 0 70 погибших, 100 без вести пропавших. Травмированы около 3 тысяч человек. Об украинцах известно, что пострадала одна семья. Женщина и ее дочка получили несколько порезов стеклом, они выехали к родственникам в горы. В момент взрыва небо стало красным, позже нам сказали закрывать окна, чтобы обезопасить себя от пыли, которая опасна для дыхательных путей", – рассказала Анна сайту "Сегодня".

По ее словам, сейчас в Бейруте продолжают вывозить людей в ближайшие районы.

"Объявлен сбор крови по всему Ливану для пострадавших. Мы также хотим помочь всем, чем можем, объявили сбор вещей для тех, кому сейчас очень сложно".

Напомним, вчера вечером, 4 августа, в столице Ливана прогремел мощный взрыв, последствия которого оказались трагическими. Позже стали известны предварительные причины трагедии – взрыв произошел на складах аммиачной селитры.

Видео: Life shot

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Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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