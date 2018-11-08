В Киеве суд отправил женщину в тюрьму за убийство сожителя-рецидивиста

Сегодня, 04:35

За преступление женщину ждёт семь лет лишения свободы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Киеве Шевченковский районный суд вынес приговор женщине, которая во время распития алкогольных напитков и последовавшей затем ссоры нанесла сожителю смертельное ножевое ранение.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, резня случилась еще в марте 2017 года. Тогда в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвальном помещении правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и 37-летнюю женщину.

На месте преступления эксперты нашли нож с красными пятнами. Полицейские определили, что потерпевший – 40-летний житель Винницкой области, имевший несколько судимостей за кражу имущества.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины злоумышленницу приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, что ранее мы сообщали, что в Одесской области пьяная драка закончилась смертью. Во время ужина между двумя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, и 40-летний мужчина избил своего коллегу. Избитого мужчину оставили на полу, а позже переложили на койку, где он и умер.

Также мы писали, что во Львовской области во время пьяных разборок мужчина убил собственного сына и его друга. Теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
Киев, убийство, поножовщина, резня

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"Сегодня"

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