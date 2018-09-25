Невероятный тюнинг: фургон Chevrolet превратили в дом-галерею

Сегодня, 04:38

Салон совмещает в себе очень длинный кемпер и лимузин: там есть место и богатым креслам, и двуспальной кровати


Фото: motors.mega.mu

Фото: motors.mega.mu

Фото: motors.mega.mu

Фото: motors.mega.mu

Фото: motors.mega.mu

Фото: motors.mega.mu

Канадский художник Иван Бенич, уставший от переездов, в середине 70-х годов прошлого века задумал создать свой собственный дом на колесах. По задумке артиста, такое жилище позволило бы не только сэкономить деньги, но и дало бы возможность значительно упростить работу по перевозке и разгрузке картин.

Загоревшись проектом, Иван вложил больше двух лет своего труда в превращение старенького Chevrolet Cosmic Cruiser в совершенно новый, никем до того не исследованные автомобиль. Фургон от Шевроле был занижен и урезан на чуть больше, чем 15 сантиметров. Потом его удлинили до 10 метров.

Одной из главных деталей внешнего вида является необычный угол отношения лобового стекла к земле. Почти все работы над кузовом он проводил самостоятельно, и оригинальными остались только ручки на дверях спереди.

Вскоре ко всем модификациям добавились 4 дополнительных колеса, кастомная аэрография снаружи, сделанная самим художником, и еще более острый нос автомобиля. Салон совмещает в себе очень длинный кемпер и лимузин: там есть место и богатым креслам, и двуспальной кровати. 

Напомним, украинцы создали первый в мире автобус-внедорожник. Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство.

Также мы писали, что Nissan Juke превратили во "внедорожник".

А американская компания Jetsetter представила на выставке мобильной электроники KnowledgeFest лимузин, построенный на базе бизнес-джета. Машина под названием Lear Jet оснащена бензиновым двигателем V8 и допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Лимузин планируется использовать в рекламных целях.
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